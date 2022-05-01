«Борнмут» — «Миллуол»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

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вчера, 13:02

«Борнмут»

«Борнмут» в шести последних встречах не проигрывает. Команда идет на втором месте и борется за выход в элиту английского футбола. В восьми последних поединках клуб не проигрывает на домашней арене.

«Миллуол»

«Миллуол» в пяти последних встречах не проигрывает. В последней встрече удалось обыграть «Петерборо» (3:0). Шансов побороться за место в шестерке нет.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Борнмут» – 1,61

Ничья – 4,24

Победит «Миллуол» – 5,60

Статистика

«Борнмут» выиграл четыре последних поединка

«Миллуол» не проигрывает в 4 из 5 последних встречах

В двух последних встречах «Борнмут» обыгрывал «Миллуол»

Прогноз

«Борнмут» выглядит фаворитом предстоящего поединка, но ожидаем результативную встречу, поэтому делаем ставку на тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,87.