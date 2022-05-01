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«Борнмут» — «Миллуол»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

вчера, 13:02
«Борнмут» — «Миллуол»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Борнмут»

«Борнмут» в шести последних встречах не проигрывает. Команда идет на втором месте и борется за выход в элиту английского футбола. В восьми последних поединках клуб не проигрывает на домашней арене.

«Миллуол»

«Миллуол» в пяти последних встречах не проигрывает. В последней встрече удалось обыграть «Петерборо» (3:0). Шансов побороться за место в шестерке нет.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Борнмут» – 1,61
  • Ничья – 4,24
  • Победит «Миллуол» – 5,60

Статистика

  • «Борнмут» выиграл четыре последних поединка
  • «Миллуол» не проигрывает в 4 из 5 последних встречах
  • В двух последних встречах «Борнмут» обыгрывал «Миллуол»

Прогноз

«Борнмут» выглядит фаворитом предстоящего поединка, но ожидаем результативную встречу, поэтому делаем ставку на тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,87.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: ФК Борнмут
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 14:16
Команды находятся на разных полюсах, достаточно взглянуть на их расположение в турнирной таблице и сразу все становится понятно. Борнмут решает большие задачи, клуб стремится вернуться в высший дивизион, когда Миллуолл решает скромные задачи, которые связано чисто с сохранением прописки в этом дивизионе. Учитывая, что дома Борнмут выиграл большую часть своих сыгранных матчей, Миллуолл недолжен стать тем соперником, который вставит палку в колесо "вишням" на пути к заветной цели.
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