«Борнмут» — «Миллуол»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Борнмут»
«Борнмут» в шести последних встречах не проигрывает. Команда идет на втором месте и борется за выход в элиту английского футбола. В восьми последних поединках клуб не проигрывает на домашней арене.
«Миллуол»
«Миллуол» в пяти последних встречах не проигрывает. В последней встрече удалось обыграть «Петерборо» (3:0). Шансов побороться за место в шестерке нет.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Борнмут» – 1,61
- Ничья – 4,24
- Победит «Миллуол» – 5,60
Статистика
- «Борнмут» выиграл четыре последних поединка
- «Миллуол» не проигрывает в 4 из 5 последних встречах
- В двух последних встречах «Борнмут» обыгрывал «Миллуол»
Прогноз
«Борнмут» выглядит фаворитом предстоящего поединка, но ожидаем результативную встречу, поэтому делаем ставку на тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,87.