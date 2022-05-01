«Вильярреал» — «Ливерпуль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:47

«Вильярреал»

«Вильярреал» ожидаемо уступил «Ливерпулю» в гостях, существенно усугубив собственные шансы пробиться в финал Лиги чемпионов. После выезда в Англию команда потерпела поражение в испанской Примере от «Алавеса» (0:2).

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» оправдал статус фаворита в первой встрече, сделав весомую заявку на выход в финал самого престижного клубного турнира Европы. Также команда продолжила побеждать в АПЛ , где она одолела на выезде «Ньюкасл».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вильярреал» — 5.000

Ничья – 4.130

Победит «Ливерпуль» — 1.732

Статистика

«Вильярреал» забивал минимум гол в 5 прошлых матчах на своем поле

«Вильярреал» не проигрывал в 12 последних матчах на домашней арене

«Ливерпуль» выиграл 8 из 10 прошлых гостевых матчей

Прогноз

Разместить ставку с условием «обе команды забьют – да» букмекерская контора Pinnacle предлагает с коэффициентом 1,723.