«Вильярреал» — «Ливерпуль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Вильярреал»
«Вильярреал» ожидаемо уступил «Ливерпулю» в гостях, существенно усугубив собственные шансы пробиться в финал Лиги чемпионов. После выезда в Англию команда потерпела поражение в испанской Примере от «Алавеса» (0:2).
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» оправдал статус фаворита в первой встрече, сделав весомую заявку на выход в финал самого престижного клубного турнира Европы. Также команда продолжила побеждать в АПЛ, где она одолела на выезде «Ньюкасл».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вильярреал» — 5.000
- Ничья – 4.130
- Победит «Ливерпуль» — 1.732
Статистика
- «Вильярреал» забивал минимум гол в 5 прошлых матчах на своем поле
- «Вильярреал» не проигрывал в 12 последних матчах на домашней арене
- «Ливерпуль» выиграл 8 из 10 прошлых гостевых матчей
Прогноз
Разместить ставку с условием «обе команды забьют – да» букмекерская контора Pinnacle предлагает с коэффициентом 1,723.