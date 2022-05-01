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«Айнтрахт» — «Вест Хэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 14:05
«Айнтрахт» — «Вест Хэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» добился гостевой победы в Лондоне (2:1), получив солидное преимущество в борьбе за путевку в Лигу Европы. При этом на домашней арене клуб из Франкфурта не побеждал на протяжении шести прошлых игр, пять из которых завершились вничью.

«Вест Хэм»

Уступив сопернику в домашней игре, «Вест Хэм» существенно усложнил себе жизнь. Теперь представителю Англии нужно брать реванш в Германии. Выделим, что четыре из прошлых пяти гостевых матчей лондонская команда проиграла своим оппонентам.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Айнтрахт» — 2.560
  • Ничья – 3.560
  • Победит «Вест Хэм» — 3.021

Статистика

  • «Айнтрахт» забивал и пропускал голы в 3 прошлых матчах на своем поле
  • Обмен голами фиксировался в 2 из последних 3 матчей «Вест Хэма»
  • «Вест Хэм» выиграл только один из последних 5 матчей

Прогноз

Ставка на «обе команды забьют – да» видится оптимальным решением на этот матч. В линии букмекерской конторы Pinnacle такой исход идет с коэффициентом 1.742.

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Все комментарии
3mkeszjut8uk
3mkeszjut8uk
вчера в 21:09
Футбольный клуб «Айнтрахт» выиграет матч.
r4vbda2vvtyf
r4vbda2vvtyf
вчера в 21:08
Футбольный клуб «Айнтрахт» одержит победу.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:25
Трудно сказать, немцы могут победить снова.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 14:25
Давай Вест Хэм!
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 14:24
Игра на три результата.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:20
Игра на три результата
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