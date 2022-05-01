«Айнтрахт» — «Вест Хэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Айнтрахт»
«Айнтрахт» добился гостевой победы в Лондоне (2:1), получив солидное преимущество в борьбе за путевку в Лигу Европы. При этом на домашней арене клуб из Франкфурта не побеждал на протяжении шести прошлых игр, пять из которых завершились вничью.
«Вест Хэм»
Уступив сопернику в домашней игре, «Вест Хэм» существенно усложнил себе жизнь. Теперь представителю Англии нужно брать реванш в Германии. Выделим, что четыре из прошлых пяти гостевых матчей лондонская команда проиграла своим оппонентам.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Айнтрахт» — 2.560
- Ничья – 3.560
- Победит «Вест Хэм» — 3.021
Статистика
- «Айнтрахт» забивал и пропускал голы в 3 прошлых матчах на своем поле
- Обмен голами фиксировался в 2 из последних 3 матчей «Вест Хэма»
- «Вест Хэм» выиграл только один из последних 5 матчей
Прогноз
Ставка на «обе команды забьют – да» видится оптимальным решением на этот матч. В линии букмекерской конторы Pinnacle такой исход идет с коэффициентом 1.742.