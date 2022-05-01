«Айнтрахт» — «Вест Хэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:05

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» добился гостевой победы в Лондоне (2:1), получив солидное преимущество в борьбе за путевку в Лигу Европы. При этом на домашней арене клуб из Франкфурта не побеждал на протяжении шести прошлых игр, пять из которых завершились вничью.

«Вест Хэм»

Уступив сопернику в домашней игре, «Вест Хэм» существенно усложнил себе жизнь. Теперь представителю Англии нужно брать реванш в Германии. Выделим, что четыре из прошлых пяти гостевых матчей лондонская команда проиграла своим оппонентам.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Айнтрахт» — 2.560

Ничья – 3.560

Победит «Вест Хэм» — 3.021

Статистика

«Айнтрахт» забивал и пропускал голы в 3 прошлых матчах на своем поле

Обмен голами фиксировался в 2 из последних 3 матчей «Вест Хэма»

«Вест Хэм» выиграл только один из последних 5 матчей

Прогноз

Ставка на «обе команды забьют – да» видится оптимальным решением на этот матч. В линии букмекерской конторы Pinnacle такой исход идет с коэффициентом 1.742.