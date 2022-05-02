«Cуонси» — КПР: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Суонси»
«Суонси» идет на пятнадцатом месте в Чемпионшипе. В последнем туре команда уступила «Ноттингем Форест» (1:5) из-за чего прервала серию без поражений, которая насчитывала девять игр.
КПР
КПР расположился на двенадцатой позиции в турнирной таблице. В двух последних встречах команда уступила. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Шеффилд Юнайтед» (1:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Суонси» – 2,11
- Ничья – 3,84
- Победит КПР – 3,32
Статистика
- «Суонси» в пяти последних домашних встречах не проигрывает
- КПР в 8 из 10 последних выездных встречах уступал
- В 2 из 5 последних междусобойчиках команд была зафиксирована ничья
Прогноз
Мы считаем, что «Суонси» в этой встрече фаворит. КПР крайне неудачно смотрится в гостях. Предлагаем взять нулевую фору на хозяев с котировкой 1,60.