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«Cуонси» — КПР: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

вчера, 18:53
«Cуонси» — КПР: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Суонси»

«Суонси» идет на пятнадцатом месте в Чемпионшипе. В последнем туре команда уступила «Ноттингем Форест» (1:5) из-за чего прервала серию без поражений, которая насчитывала девять игр.

КПР

КПР расположился на двенадцатой позиции в турнирной таблице. В двух последних встречах команда уступила. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Шеффилд Юнайтед» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Суонси» – 2,11
  • Ничья – 3,84
  • Победит КПР – 3,32

Статистика

  • «Суонси» в пяти последних домашних встречах не проигрывает
  • КПР в 8 из 10 последних выездных встречах уступал
  • В 2 из 5 последних междусобойчиках команд была зафиксирована ничья

Прогноз

Мы считаем, что «Суонси» в этой встрече фаворит. КПР крайне неудачно смотрится в гостях. Предлагаем взять нулевую фору на хозяев с котировкой 1,60.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: ФК Суонси
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вчера в 21:01
Футбольный клуб «Суонси» выиграет матч.
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eycuw9kz5357
вчера в 18:59
Футбольный клуб «Суонси» одержит победу.
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