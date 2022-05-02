«Cуонси» — КПР: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

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вчера, 18:53

«Суонси»

«Суонси» идет на пятнадцатом месте в Чемпионшипе. В последнем туре команда уступила «Ноттингем Форест» (1:5) из-за чего прервала серию без поражений, которая насчитывала девять игр.

КПР

КПР расположился на двенадцатой позиции в турнирной таблице. В двух последних встречах команда уступила. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Шеффилд Юнайтед» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Суонси» – 2,11

Ничья – 3,84

Победит КПР – 3,32

Статистика

«Суонси» в пяти последних домашних встречах не проигрывает

КПР в 8 из 10 последних выездных встречах уступал

в 8 из 10 последних выездных встречах уступал В 2 из 5 последних междусобойчиках команд была зафиксирована ничья

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