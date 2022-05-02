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«Хаддерсфилд» — «Бристоль Сити»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

вчера, 19:04
«Хаддерсфилд» — «Бристоль Сити»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Хаддерсфилд»

«Хаддерсфилд» идет на четвертом месте в турнирной таблице. Команда вне зависимости от результата последнего тура Чемпионшипа будет выступать в плей-офф за право выхода в элиту АПЛ. В прошлом туре зафиксирована победа над «Ковентри Сити» (2:1).

«Бристоль Сити»

«Бристоль Сити» идет на 17-й позиции. Команда в пяти последних турах не проигрывает. Вне зависимости от итогового результата последней встречи клуб вылететь не может.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Хаддерсфилд» – 1,88
  • Ничья – 3,82
  • Победит «Бристоль Сити» – 4,14

Статистика

  • «Хаддерсфилд» выиграл 6 из 10 последних домашних матчей
  • «Бристоль Сити» выиграл 3 из 10 последних выездных поединков
  • «Хаддерсфилд» был сильнее в двух из пяти последних междусобойчиках

Прогноз

В этой встрече, по нашему мнению, фаворитом выглядит «Хаддерсфилд», но реализовать свое преимущество команде будет сложно, так как оппонент находится в неплохой форме. Делаем ставку на двойной шанс на гостей с котировкой 2,1.

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вчера в 19:50
Футбольный клуб «Хаддерсфилд» выиграет матч.
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