«Урал» — «Спартак» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Урал» — «Спартак», который состоится 07 мая 2022 года

«Урал»

Для клуба из Екатеринбурга сезон сложился очень сложно и сейчас он продолжает борьбу за право остаться в РПЛ . «Урал» набрал только 27 очков, что позволяет ему занимать лишь 14 место с отставанием в два очка от «Рубина». В последних встречах коллектив набирал очки и на волне побед имеет хорошие шансы навязать борьбу «Спартаку», который также в этом сезоне не впечатлил и не имеет особой турнирной мотивации.

30 апреля «Урал» обыграл «Динамо» Москва (3:2), а 23 числа оказался сильнее «Уфы» (2:1). Оба матча прошли в рамках РПЛ .

«Спартак»

«Красно-белые» не смогли добиться высоких результатов и меняли тренеров. Результатом этого стало текущее 10 место с 34 набранными баллами. Вряд ли коллективу угрожает зона вылета, однако подобный результат можно считать крайне неудовлетворительным. Предстоящий матч с одним из аутсайдеров чемпионата России обещает быть тяжелым для «народной» команды, ведь сопернику очень нужны очки.

1 мая «Спартак» обыграл «Крылья Советов» (2:1), а 24 апреля команда минимально проиграла на выезде «Ростову» (2:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Урал» – 3.5

Ничья – 3.5

Победит «Спартак» – 2.1

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Урала» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Спартак» выиграл только три матча на выезде из десяти последних во всех турнирах

«Урал» уступил «Спартаку» в трех последних матчах

Четыре из шести матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз