ПСЖ – «Труа» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 ПСЖ – «Труа», который состоится 08 мая 2022 года

ПСЖ

Парижский клуб уже давно гарантировал себе чемпионство, но среди болельщиков ходят недовольства относительно лидеров команды. ПСЖ набрал 79 очков и опережает ближайшего преследователя на 14 баллов и не проигрывает несколько матчей. Предстоящий матч с «Труа» не имеет турнирного значения для парижан, однако порадовать болельщиков, которые придут на матч определенно бы стоило.

29 апреля ПСЖ сыграл вничью со «Страссбуром» (3:3), а 23 числа команда сыграла вничью с «Лансом» (1:1).

«Труа»

«Труа» провел хороший сезон как для команды, которая только вернулась в прошлом году в Лигу 1. Команда практически сохранила себе место на следующий футбольный год и может спокойно доигрывать чемпионат, стараясь закончить его как можно удачнее. Клуб располагается на 14 месте с 36 набранными баллами и постарается сделать небольшую сенсацию, забрав у чемпиона Франции очки на его стадионе.

1 мая «Труа» на своем поле крупно обыграл «Лилль» (3:0), а 24 апреля минимально уступили на выезде «Ницце» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит ПСЖ – 1.18

– 1.18 Ничья – 7.4

Победит «Труа» – 15

Статистика

ПСЖ проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах «Труа» выиграл только один поединок из пяти последних

ПСЖ выиграл у «Труа» 11 матчей подряд

выиграл у «Труа» 11 матчей подряд Четыре из пяти последних матчей между командами на поле ПСЖ завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 3.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.97. Парижский клуб будет действовать раскованно и позволит играть сопернику. Прогнозируем результативную встречу в этом противостоянии.