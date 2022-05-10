«Эльче» — «Атлетико» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Эльче» — «Атлетико», который состоится 11 мая 2022 года

«Эльче»

«Эльче» провел невзрачный сезон и ничем не удивил своих болельщиков, набирая очки в матчах, где он по статистике был должен это делать. Такие выступления привели клуб к 39 набранным очкам и текущему 14 месту, которое позволяет чувствовать себя в безопасности от зоны вылета. Тем не менее, на матч с «Атлетико» придет много болельщиков и футболисты не смПредставляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Эльче» — «Атлетико», который состоится 11 мая 2022 годаогут себе позволить играть в пол силы, а захотят проявить себя на фоне бывшего чемпиона страны.

7 мая «Эльче» крупно проиграл на выезде «Кадису» (0:3), а первого мая разошелся миром с «Осасуной» (1:1).

«Атлетико»

Команда Диего Симеоне разумеется хуже провела нынешний сезон, чем прошлый и не смогла защитить чемпионство. Однако шансы на попадание в Лигу Чемпионов у «матрасников» максимальные, ведь команда идет на четвертой позиции с 64 баллами и опережает ближайшего конкурента на шесть пунктов за три тура до окончания чемпионата Испании. Чтобы не терять уверенность в своих силах, мадридский клуб будет играть в этой встрече только на победу, которая фактически закроет вопрос о первой четверке Ла Лиги.

8 мая «Атлетико» обыграл на своем поле «Реал» Мадрид (1:0), а 30 апреля на выезде по делу уступил «Атлетику» из Бильбао (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эльче» – 5.8

Ничья – 3.65

Победит «Атлетико» – 1.65

Статистика

Восемь из десяти последних матчей «Атлетико» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Эльче» выиграл четыре из десяти домашних поединков во всех турнирах

«Атлетико» выиграл три из четырех последних поединков с «Эльче»

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Команды мало забивают друг другу в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз исход поединка также решат 1-2 взятия ворот.