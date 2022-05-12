«Аугсбург» — «Гройтер Фюрт» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Аугсбург» — «Гройтер Фюрт», который состоится 14 мая 2022 года

«Аугсбург»

«Аугсбург» в последних пяти турах набрал всего три очка, что разумеется не может радовать болельщиков и руководство. Тем не менее, команда уже обеспечила себе место на следующий сезон Бундеслиги и перед стартом заключительного тура занимает 14 место с 35 баллами. В поединке с последней командой турнирной таблицы болельщики будут ждать от своей команды исключительно победы, чтобы красиво завершить сезон.

8 мая «Аугсбург» разгромно проиграл «РБ Лейпциг» (0:4), а 30 апреля на своем поле крупно уступил «Кельну» (1:4).

«Гройтер Фюрт»

Коллектив, который только в этом сезоне поднялся в элитный немецкий дивизион, оказался не способен конкурировать с более серьезными соперниками. «Гройтер Фюрт» весь чемпионат провел на последнем месте и на нем же останется с 18 набранными пунктами в активе. В выездном матче с «Аугсбургом» коллектив хотел бы выступить хорошо, ведь это их крайний матч в Бундеслиге на длительное время. Разница мячей «Гройтер Фюрт» на протяжении сезона (27:80).

7 мая «Гройтер Фюрт» проиграл «Боруссии» Д на своем поле (1:3), а 29 числа разошелся миром с «Унионом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аугсбург» – 2.35

Ничья – 4

Победит «Гройтер Фюрт» – 2.65

Статистика

«Гройтер Фюрт» смог одержать только одну победу в последних десяти матчах чемпионата

Четыре из пяти последних встреч «Аугсбурга» завершились исходом «обе забьют — нет»

Матч первого круга между клубами закончился ничейным результатом (0:0).

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 3.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. Команды мало забивают друг другу в личных встречах, и мы предполагаем, что в этой встрече тенденция вновь повторится. Прогнозируем малорезультативный поединок.