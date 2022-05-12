«Монако» — «Брест» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Монако» — «Брест», который состоится 14 мая 2022 года

«Монако»

После не самых стабильных выступлений в середине сезона, «Монако» обрел свою игру и выдает отличную серию побед из нескольких матчей, которая еще не была прервана. Благодаря этому коллектив уже вышел на третье место с набранными 65 баллами, и опережают ближайшего соперника на два пункта. Главной задачей «Монако» становится финишировать в тройке турнирной таблицы, чтобы напрямую попасть в групповой этап Лиги Чемпионов.

6 мая «Монако» обыграл на выезде чемпиона Франции прошлого года «Лилль» (2:1), а первого числа на своем стадионе команда справилась с обороной «Анже» (2:0).

«Брест»

«Брест» в нынешнем сезоне Лиги 1 является типичным середняком Лиги 1 и уже несколько туров доигрывает чемпионат без особых турнирных задач. Перед стартом данного тура клуб идет на 11 позиции, набрав 48 очков, и при успешных результатах может подняться лишь на одну позицию, от которой находится на расстоянии трех очков. Во встрече с «Монако» футболисты постараются оказать достойное сопротивление и зацепиться за очки.

7 мая «Брест» минимально уступил на своем поле «Страсбуру» (0:1), а первого числа команда оказалась сильнее «Клермона» на своем поле (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монако» – 1.25

Ничья – 6.3

Победит «Брест» – 11.5

Статистика

«Монако» выиграл шесть восемь последних матчей в чемпионате Франции

Восемь из десяти выездных матчей «Бреста» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Монако» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Брестом» на своем поле

Пять из шести последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют — нет», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.83. Исходя из статистики, команды между собой играют в закрытый футбол, и очень часто одна из них уходит с поля без забитого мяча. Прогнозируем, что в этот раз произойдет нечто подобное.