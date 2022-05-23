«Оренбург» — «Уфа»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч плей-офф Премьер-лиги «Оренбург» — «Уфа», который состоится 25 мая 2022 года.
«Оренбург»
По итогам сезона 2021/2022 «Оренбург» занял третью строчку турнирной таблицы и заслужил право побороться за выход в Премьер-лигу. В прошлом сезоне команда уже имела шанс подняться из ФНЛ, но из-за проблем с лицензированием возможность была потеряна. По итогам нынешнего чемпионата «Оренбург» сумел в тридцати восьми поединках одержать двадцать три победы. Занявшая первое место в чемпионате, «Торпедо» (Москва) опередила «Оренбург» всего лишь на одно очко, но выиграла в меньшем количестве встреч.
В последнем матче сезона на выезде «Оренбург» сыграл вничью с «Волгарём» (2:2), тем самым упустив реальную возможность занять первое место.
«Уфа»
«Горожане» заняли третью строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, но с конца. За сезон «Уфа» из тридцати поединков в шести одержала верх над соперниками. Только тульский «Арсенал» может «похвастаться» меньшим числом побед за сезон.
В заключительном туре в гостях «горожане» взяли три очка в матче с таким же аутсайдером, казанским «Рубином», обыграв их с минимальным счётом 2:1.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Оренбург» — 3.2
- Ничья – 3.2
- Победит «Уфа» — 2.5
- Тотал больше 2.5 – 2.49
- Тотал меньше 2.5 – 1.51
Cтатистика
- Только в трёх из десяти последних матчей «Оренбург» омрачил своих болельщиков проигрышами.
- «Уфа» проиграла в двух из десяти игр за последнее время.
- Семь из десяти последних очных встреч завершились тоталом меньше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
«Оренбург» будет пытаться победить в домашней игре, чтобы обеспечить себе более спокойную встречу на выезде. «Уфа» будет играть в оборонительный футбол, сдерживая натиск соперника. На то, что команды забьют в сумме меньше 2.5 мячей за игру, компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.51. Если обратить внимание на статистику, большинство последних очных встреч этих команд завершились именно тоталом меньше 2.5 голов.