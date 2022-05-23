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«Оренбург» — «Уфа»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

23 мая 2022, 20:39
«Оренбург» — «Уфа»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч плей-офф Премьер-лиги «Оренбург» — «Уфа», который состоится 25 мая 2022 года.

«Оренбург»

По итогам сезона 2021/2022 «Оренбург» занял третью строчку турнирной таблицы и заслужил право побороться за выход в Премьер-лигу. В прошлом сезоне команда уже имела шанс подняться из ФНЛ, но из-за проблем с лицензированием возможность была потеряна. По итогам нынешнего чемпионата «Оренбург» сумел в тридцати восьми поединках одержать двадцать три победы. Занявшая первое место в чемпионате, «Торпедо» (Москва) опередила «Оренбург» всего лишь на одно очко, но выиграла в меньшем количестве встреч.

В последнем матче сезона на выезде «Оренбург» сыграл вничью с «Волгарём» (2:2), тем самым упустив реальную возможность занять первое место.

«Уфа»

«Горожане» заняли третью строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, но с конца. За сезон «Уфа» из тридцати поединков в шести одержала верх над соперниками. Только тульский «Арсенал» может «похвастаться» меньшим числом побед за сезон.

В заключительном туре в гостях «горожане» взяли три очка в матче с таким же аутсайдером, казанским «Рубином», обыграв их с минимальным счётом 2:1.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Оренбург» — 3.2
  • Ничья – 3.2
  • Победит «Уфа» — 2.5
  • Тотал больше 2.5 – 2.49
  • Тотал меньше 2.5 – 1.51

Cтатистика

  • Только в трёх из десяти последних матчей «Оренбург» омрачил своих болельщиков проигрышами.
  • «Уфа» проиграла в двух из десяти игр за последнее время.
  • Семь из десяти последних очных встреч завершились тоталом меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

«Оренбург» будет пытаться победить в домашней игре, чтобы обеспечить себе более спокойную встречу на выезде. «Уфа» будет играть в оборонительный футбол, сдерживая натиск соперника. На то, что команды забьют в сумме меньше 2.5 мячей за игру, компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.51. Если обратить внимание на статистику, большинство последних очных встреч этих команд завершились именно тоталом меньше 2.5 голов.

Все комментарии
Птица Феникс
Птица Феникс
23 мая в 20:51
Победа Оренбурга
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