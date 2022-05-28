«Спортинг Хихон» — «Лас-Пальмас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 42-го тура Сегунды «Спортинг Хихон» — «Лас-Пальмас», который состоится 29 мая 2022 года.

«Спортинг Хихон»

«Красно-белые» на текущий момент находятся на семнадцатой строчке турнирной таблицы Сегунды. От зоны вылета команду отделяют шесть очков. Остаются шансы подняться на одну строчку выше. Результат данного матча не повлияет существенно на турнирное положение «красно-белых». Как для команды, которую можно отнести к аутсайдерам чемпионата, их защита не такая уж и плохая. За сезон «Спортинг Хихон» пропустил сорок семь голов. «Лас-Пальмас», занимающий шестое место, пропустил столько же.

В игре первого круга «красно-белые» в гостях проиграли «Лас-Пальмасу» с минимальным счётом 0:1. В предпоследнем туре на выезде раскатали нулевую ничью с командой «Фуэнлабрада».

«Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас», как мы уже упомянули ранее, занимает шестое место. Команда выиграла в восемнадцати матчах за сезон. У неё остаются шансы, как подняться до четвёртого места, так и упасть до седьмого. Как для команды, претендующей играть в Примере, «Лас-Пальмас» пропускает достаточно много.

В прошлом туре «Лас-Пальмас» дома в матче с «Реал Овьедо», проигрывая по ходу матча, сумел сравнять счёт и вырвать победу (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Спортинг Хихон» — 6.50

Ничья — 3.40

Победит «Лас-Пальмас» — 1.66

Победа «Лас-Пальмас» с форой -1.5 — 2.72

Тотал голов больше 2.5 голов — 1.94

Тотал голов меньше 2.5 голов — 1.95

Статистика

«Спортинг Хихон» из десяти последних домашних поединков проиграл в семи.

В пяти выездных матчах из десяти за последнее время «Лас-Пальмас» выиграл своих соперников.

Четыре из пяти последних очных матчей завершились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

«Лас-Пальмас» имеет реальные шансы побороться за право попасть в Примеру через матчи плей-офф. Для этого команде необходимо, как минимум, не проиграть «красно-белым». «Спортинг Хихон» сумел в гостях в матче первого круга проиграть с минимальным счётом 0:1. Компания Pinnacle предлагает коэффициент на ничью 3.40. Для «красно-белых» ничейный результат – это больше, чем от них ожидают, а для «Лас-Пальмаса» — достаточный.