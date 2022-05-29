Куртуа заслужил уважение, хотя раньше над ним насмехались. Тибо провёл чудесный сезон

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29 мая 2022, 18:20

Выиграл для «Реала» и Ла Лигу, и ЛЧ .

Герой плей-офф в Лиге чемпионов

А ведь «Реал» дома проиграл «Шерифу». Словно событие из другой далекой эпохи. Но нет, неудача против скромного клуба случилась прошлой осенью. Куртуа прошел путь от пропущенного мяча от бывшего хавбека «Тамбова» Тилля до сэйвов в финале ЛЧ против Салаха. Анчелотти обещал накануне сезона бельгийцу, что возьмут знаменитый кубок, ведь доселе у вратаря был только проигранный «Реалу» финал в составе «Атлетико» в 2014 году.

Не стоит также забывать счет ответного поединка испанцев против «Шерифа» — гостевая победа 0:3. В реваншах вся суть команды из Мадрида. Пока «Ливерпуль» обыгрывал крепкие команды – «Интер», «Бенфику» и «Вильярреал», Анчелотти доставались сплошь фавориты турнира. ПСЖ , «Челси» и «Манчестер Сити» вместе с будущими финалистами были среди лидеров по коэффициентам. Причем в «Реал» не верили как раз из-за манеры игры в защите. Без Варана и Рамоса стало иначе.

Француз и испанец тоже ошибались – у Куртуа и год назад хватало работы в Ла Лиге, но с Эдером и Алабой при таком давлении, как в Париже, или против «Челси» дома, все светилось к мастерству голкипера. Тибо пропускал ото всех соперников, «Реал» проигрывал. Но пока за Анчелотти были сэйвы Куртуа – он лидер ЛЧ и по соотношению ударов к сэйвам (даже голкипер «Вильярреала» отстал), и по количеству спасений в среднем за одну полную игру. Тут бельгиец опередил основного голкипера «Бенфики».

Куртуа теперь в одном ряду с Каном и ван дер Саром. До бельгийца только два голкипера забирали себе приз, причем в матчах, которые завершались серией пенальти. Чаще награждали игроков атаки – Зидана, Деку, Индзаги, Милито, Дрогба, Роббена, Ди Марию, Месси и Роналду. Но вчера, хотя Бензема и Винисиус сыграли здорово, а опорник «Реала» Каземиро – великолепно, награждение бельгийца никого не смутило, ни соперников, ни напарников.

Тибо после матча еще и про фанатов «Ливерпуля» не забыл. Пожелал здоровья всем, кто пострадал от парижской полиции или грабителей после финала (говорят, не первый случай, когда уличные воришки ждут толпу у метро). Также были фанаты «красных», которые не смогли попасть вовремя на финал, имея настоящий билет. Куртуа и сыграл здорово, и человечность проявил – герой вечера.

Главный вратарь сложной Ла Лиги

История Куртуа в «Реале» немного напоминает историю Модрича. Сразу не всем показалось, что ставка на Тибо верная – припоминали любовь голкипера к мячам, пропущенным под собой еще со времен «Челси». Тогда еще акции Де Хеа котировались высоко, а дикую историю с факсом и документами не забыли. Но бельгиец, вернувшись в Мадрид – его сразу записали в предатели фанаты «Атлетико», завоевал доверие поклонников «Реала».

Модрича после первого сезона называли разочарованием. Куртуа в дебютном чемпионате отразил лишь 70% ударов, сыграл средне. Но три года после этого на его совести сотни спасений в Ла Лиге. «Реал» был третьим с Тибо, но затем за два года завоевали два чемпионства. Понятно, что состояние «Атлетико» и «Барселоны» в этом сезоне упростило бельгийцу и его французскому коллеге Бензема работу, но они сказочно сыграли в чемпионате и Лиге чемпионов.

«Реал» в 35-й раз выиграл чемпионат Испании, «Барселона» заметно отстала от принципиального врага, а разгром в Эль Класико теперь никто не вспомнит. А кто вспомнит – тому напомнят счет матча каталонцев против «Айнтрахта», победителя Лиги Европы. Пока Хави только строит, Анчелотти грамотно перестраивает «Реал», полагаясь на реакцию Куртуа. Стали играть не так, как раньше. Появилась молодежь, вроде Вальверде. Бензема теперь точно получит «Золотой мяч» — к слову, его гол судьи отняли спорно, ведь посчитали отскок от Фабиньо рикошетом, а не сознательной игрой.

Повторил подвиг Меньяна в Серии А

В Лиге чемпионов Куртуа был так же важен «Реалу», как голкипер «Милана» для своей команды в Серии А. «Россонери» неудачно выступили в еврокубках, вылетели из группы с последнего места в группе с «Ливерпулем». Зато в чемпионате Италии с Ибрагимовичем выиграли впервые за одиннадцать лет. На первом плане, кроме Эрнандеса, Леау и джокера Жиру оказался также чемпион Франции из «Лилля».

Как видим, безумные спасительные сэйвы до сих пор в большой цене. Вспомним Евро-2020 – Доннарумму назвали лучшим игроком турнира. И вспомним, как Бензема подкараулил роковую ошибку Джанлуиджи. Куртуа не позволял себе допускать подобные ляпы в решающий момент, а вчера превзошел свое знаменитое выступление в плей-офф ЧМ -2018 против Бразилии. Тогда совершил восемь сэйвов, а его сборная прошла «селесао» и сумела в итоге стать призером ЧМ , а вчера у Куртуа 9 сэйвов за вечер – сумасшедший показатель.

У француза из школы ПСЖ безумная разница между ожидаемыми и реальными голами. Но у Куртуа, хотя «Реал» стал однозначным фаворитом Ла Лиги, этот показатель ровно в два раза выше – 14 против 7. «Сливочные» могли пропустить почти на 50% больше мячей, и в таких условиях комфортный титул с преимуществом в тринадцать очков был бы исключен. Куртуа, как и Бензема с Винисиусом, выручали команду Анчелотти, когда были проблемы с игрой в футбол.