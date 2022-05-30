Шварц ушёл без трофея, а Бувач опасается Федотова. «Динамо» смотрит в будущее, мечтая о новой защите

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вчера, 09:56

Отрезок немца завершился, впереди новое назначение.

Судить Сандро будут по финальному отрезку

Фанаты не умеют, а может, и не должны, отключать эмоции. Но если бы Шварц вчера увидел гол Фомина с пенальти, а потом удачную серию, то оценки его карьеры в «Динамо» сразу бы изменились. Но в этом сезоне прервались достойные серии без промахов с «точек» Полоза и Сутормина, а теперь к ним добавился третий сильный российский пенальтист. Шварц не выиграл тридцать третий раз после 57 попыток в «Динамо». Но важно, что четыре из семнадцати поражений случились в РПЛ , когда стало ясно, что второе место не оставит Шварца в РПЛ .

Тренер сам все честно сформулировал:

За последнее время мир серьёзно изменился. Я часто подчёркивал свою ответственность. Мы с ребятами, персоналом должны были пройти этот путь до конца, поэтому мы приняли такое решение. Сегодня была моя заключительная игра в «Динамо». Я говорю не как тренер, а как человек. У меня не было договорённостей, я ни с кем не общался. Моя ответственность была довести дело в «Динамо» до конца.

Проще говоря, не убежал, как наставник «Локомотива». Но внутри «Динамо» давно знали, что Сандро уедет. У Бувача было время, чтобы провести переговоры с кандидатами. А если оценивать работу Шварца, то нужно напомнить, какое «Динамо» ему досталось. Пришел 14 октября 2020-го, команда шла на восьмом месте после ухода Новикова в отставку, проиграла ЦСКА еще без Шварца. Сандро начал с победы над «Сочи» Федотова. Дальше в два с половиной раза выросла результативность, стали выше отбирать мяч.

Голкиперы тоже тогда работали куда лучше, чем в последнем сезоне. Шварц сразу не сумел добиться невероятного успеха. «Динамо» не зацепилось за еврокубки, могли спокойно готовиться к прорыву в РПЛ . Тренер не получил невероятного усиления состава, не тратил столько, как Рангник. Много заплатили за Макарова, но это одно исключение. У Лаксальта были проблемы со здоровьем. Смолов не стал вожаком коллектива. Лишь свободный агент Бальбуэна скорее порадовал, чем огорчил, невзирая на непростую весну.

Но не забывайте, что «Динамо» с Ворониным, важность которого для атмосферы в команде подчеркивали футболисты, и с Ордецом в защите отставало к новому году от «Зенита» всего на два пункта. Тогда Шварц мечтал о победе в Кубке и в РПЛ . Еще не зная, что место в тройке оставит без еврокубков. Слишком высокомерно и бесчеловечно не учитывать, что некоторые российские клубы получили серьезный удар, даже если количественно у других команд больше потерянных легионеров.

Но Шиманьски тоже понял, что уходит. Юный Захарян осознал, что если хочется услышать гимн Лиги чемпионов, то надо вести переговоры с «Боруссией» Д или «Лейпцигом». Шварца можно упрекнуть в том, что не сумел склеить обратно разбитые надежды. Но его команду подвели также банальные персональные ошибки. Евгеньев, Моро, Смолов, оба голкипера тоже виноваты, как и главный тренер. «Саша Черный» уходит побежденным. Зато, как и Новиков, оказался порядочным человеком, оставляет преемнику перспективную команду.

Николич может навести порядок в защите

«Спартак» нашел интересную замену для Жиго за рубежом. Затем случился бан от УЕФА , и кандидат отказался приехать. Нужно начинать поиски снова, ведь защитные линии всех московских клубов, кроме ЦСКА , можно организовать значительно лучше. «Динамо» страдало не только от нехватки центрбеков, но в опорной зоне. Парадокс, ведь сам Шварц играл центрального хавбека, а внятно объяснить Моро, как работать в глубине, не сумел.

С флангами при отборе мяча все не так уж хорошо. Лаксальт играл на индивидуальном мастерстве, но через раз, а Скопинцев или Варела не настолько хороши в отборе. На первом месте по отборам созидатель Шиманьски, а у Захаряна средний показатель такой, как у Моро. Фомин, центральные защитники и Варела отбирают мяч реже, чем Арсен. А по высокому прессингу был один специалист – Ордец. Понятно, почему было столько однотипных атак соперников с длинным пасом низом.

Если Бувач выберет главным тренером Николича, а Пивоваров и владельцы клуба подтвердят решение, то Марко нужно срочно менять структуру игры без мяча. «Динамо» даже на самых удачных отрезках иногда полагалось на тактику «как-то отобьемся». Шунин тащил в первой части теперь уже позапрошлого сезона, а Лещук явно спасал в сложных матчах, когда подменял Антона. Стоит ли «Динамо» искать нового голкипера? Решать главному тренеру и его штабу, ведь вратари не плохие, а слабой форме.

Весеннее состояние многих в команде не порадовало, и тут важно отметить, что любой главный тренер зависит от штаба. Например, старички из «Реала» заполучили Антонио Пинтуса – крутого специалиста по физической подготовке, который помог «Интеру» стать чемпионом. Он придумал для «Реала» систему с выходом на пик формы в мае. А еще рассчитал нагрузки так, что ветераны пробегали меньше соперников, но за счет марафонской тактики, как у Модрича, выдавали рывки по расписанию. Вот такой человек нужен сейчас «Динамо».

Пивоварову важно контролировать Бувача

Судьба «Динамо» точно зависит от решений Желько. Но его важно держать в узде, поскольку он себя очень любит и ценит. В одном из интервью заявил, что был главнее, чем Клопп. Вот этот момент может объяснить, почему выбрали именно Шварца. Сандро приличный человек и неплохой тренер, но у него нет драйва и жесткости, без которых случились все последние поражения. Также очевидно, что не главный тренер подбирал новичков, доверив работу Бувачу.

Теперь появились слухи о Федотове. Но вряд ли 60-летний босниец доверит «Динамо» наставнику, который создает свою экосистему из скаутов, аналитиков и очевидно отвечает в «Сочи» за больший объем работы менеджера, чем отвечал Шварц в Москве. С другой стороны, раз Бувач остается, то гендиректору Пивоварову стоит быть модератором между Желько и новым тренером. Тогда Николич займется тем, чем и в «Локомотиве» — улучшит игру, насколько это возможно.

«Динамо» будет другим с новым центральным защитником, с иной работой флангами, ведь в современной игре латерали снова в моде. С опорной зоной нужно что-то делать, ведь Моро и Фомин – хорошие футболисты, а разрезающие передачи из центра проходят и проходят. Применение тройки центральных защитников в последнем решающем матче сезона оказалось отчаянным шагом. Нужно было раньше экспериментировать, а теперь с трофеем «спартаковцы».

Зато у «Динамо» много интересной работы. Команда с Тюкавиным, Смоловым и Захаряном должна быть еще результативнее. А при резких оценках важно не забывать, какие обычно места занимал московский клуб в РПЛ . Некоторые так критикуют Шварца, будто речь о вечном лидере. Или хотя бы о команде с количеством побед в Кубке, как у «Локомотива». Или с сезонами в ЛЧ , как у тех же «железнодорожников». Нет, «Динамо» финишировало между шестым и двенадцатым местами.

Третья строчка – движение вверх. В финале кубка не играли десять лет, а сейчас Смолов обещает новую попытку через год. Николичу всего 42 года, у него полно сил и энергии. Федотов старше, но это обстоятельный тренер, выжимающий максимум. Пожалуй, так и вышли на формулировку о Шварце. Молодой немец не заставил талантливое «Динамо» показать максимум, которым можно было бы назвать второе место в трех-пяти пунктах от «Зенита» и победу в Кубке над «Спартаком» в серии пенальти или с разницей в один мяч.

Сандро не оставил после себя трофей, но команда далеко не безнадежная. Достаточно вернуть «сухари», не потерять летом Захаряна и найти замену Шиманьски – останутся среди лидеров. А дальше привычно зайдут в гости неожиданности. Кто всерьез ставил на второе место «Сочи», десятую строчку «Спартака» и вылет «Рубина»? Так что провожать Шварца нужно с пониманием, что он не всесильное божество, а человек, которому серьезно не повезло.