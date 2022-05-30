Лучший снайпер лиги вылетел в ФНЛ и ищет новый клуб. Топы сомневаются, может уехать за рубеж

Возможно, Агаларов попробует себя в Бельгии.
К футбольному мастерству Гамида относятся предвзято
К младшему Агаларову относятся, как в сыновьям футболистом. Его отец Руслан – рекордсмен «Анжи» по количеству матчей, да и дядя Камиль играл в футбол. Как обычно, когда в футбольной секции появляется наследник игрока клуб, то за спинами всегда шепчутся. Исключений практически не бывает, поскольку не так часто сыновья известных футболистов круче, чем их отцы.
И хотя здесь нет уровня Зидана и его несчастных сыновей – в них никогда не увидят великих футболистов, Агаларову пришлось с юности доказывать, что заслуживает места хотя бы в основе «Уфы». Сразу не получилось, но удачная аренда в «Волгарь» позволила Гамиду вернуться в «Уфу» и второй раз в карьере после сезона в Махачкале часто выходить на поле.
На уровне РПЛ, как оказалось, Агаларов может многое – забил 19 мячей, не считая гола в первом поединке против «Оренбурга». Но во второй встрече уже после ухода Гамида с поля участник ФНЛ забил победный мяч. «Уфа» отправилась во вторую лигу, хотя еще может потерять профессиональный статус. В любом случае Агаларова не удержали бы, ведь он перерос уровень борьбы за выживание. Хотя скептиков осталось много, даже спокойный в целом агент Сафонов жестко прошелся по перспективам игрока молодежной сборной:
Очередь к Агаларову только из журналистов, каждый день пишут, что им кто-то интересуется. Его надо продавать сейчас, и «Уфа» это прекрасно понимает. Сколько было случаев, когда у лучших бомбардиров на следующий сезон были большие проблемы с реализацией. Это не Блохин, не суперзвезда. Агаларов — наконечник, подкараулить отскок, пенальти пробить. Он — хороший игрок, но у него есть некоторые ограничения.
Хорошо, с Бобровым не сравнил, футболист Блохин – сомнительной свежести аналогий. А если без подтрунивания язвительных экспертов, то про ограничения Агаларова знает все и каждый. В том числе все защитники РПЛ, который допустили, чтобы он забил 19 мячей.
Агаларов может избежать «синдрома второго сезона»
Игрок, который оттачивает узкий диапазон приемов, наоборот сильнее подходит для длительного использования на приличном уровне. У Месси в юности не было самокопания, и даже Роналду можно назвать человеком определенного набор хорошо изученных им фокусов. Сложно сочиненные мастера играют дальше от чужих ворот, а Агаларову достаточно изучать собственные ошибки и анализировать удачные ходы, чтобы сохранить форму.
Забивать будет меньше, это очевидно, но Салаха, которого тоже называли футболистом на один сезон, не сумел разгадать в АПЛ. Агаларов намного слабее всех, кого перечислили, что понятно, но аналогия тут не про уровень, а про подход. Роббен смещался с фланга в центр более пятнадцати лет, делал это после неприятных травм. И ничего защитники с ним поделать не могли. Агаларов наоборот стоит ставить на свои ограничения.
Быть форвардом штрафной в РПЛ и не только не так уж плохо. Голевое чутье невозможно натренировать, это врожденное чувство, которое можно дополнять навыками. Но кто не имеет слуха – не сможет петь на очень высоком уровне. Гамид не развил в себе Томаса Мюллера, как ассистент он почти бесполезен, но стартовал в стиле Герда Мюллера. Порой несуразно выглядит, а потом смотришь на процент реализованных ударов – изумляешься.
Полностью согласны с агентом Сафоновым, что сохраняется риск увидеть Агаларова в будущем средним футболистом. У него нет диапазона, который страхует от влияния неудачного отрезка на карьеру. Но этот парень всегда забивал мячи, у него это получается. Достаточно грамотно подобрать новый клуб и понравиться тренеру – а вот такие мастера завершения атак в цене, поскольку их на самом деле не так уж много в мире, и все сложится.
Точно не стоит спешить в клубы Москвы и Санкт-Петербурга
«Зенит» может подписать Агаларова для коллекции, как Бакаева. Но будет ли такой переход выгодным для самого футболиста? Гамида надо кормить голами, чтобы он верил в себя и добавлял новые и новые удары. В «Динамо» есть Смолов и Тюкавин, третий будет лишним. У «Локомотива» есть Кухта, тоже вряд ли стоит добавлять в уравнение российского нападающего. Разве что Ян собирается уехать. У ЦСКА проблемы с форвардами, но там и тренера вроде как нет.
«Армейцы» в теории могли бы пригласить Агаларова, ведь вряд ли он сыграет хуже, чем Заболотный. Но у них уже есть некогда лучший снайпер сезона в РПЛ – Чалов, и результат сотрудничества видим. Федор оказался в Швейцарии, «Базель» еще может продлить аренду. Остается из москвичей «Спартак» и «Торпедо». Возможно, Бородюк заинтересуется? У «красно-белых» какие-то странные движения – намеки на уход Федуна, у них есть Соболев и Николсон, Агаларов не нужен.
В «Краснодаре» Агаларова вряд ли увидим, но все варианты нужно рассматривать. Если не вести себя на переговорах так, как агенты некоторых российских футболистов, то можно также получить контракт в той же Бельгии. Многие классные футболисты из топ-5 получали опыт в этой лиге. Агаларову, если он заинтересует клуб с возможностями, может быть интересно уехать прямо сейчас. В новом российском клубе можно не заиграть, а ошибка за рубежом не запрещает вернуться.
Также интересно было бы увидеть талант Агаларова огранки Федотова. Тем более, Касьерра покинет «Сочи», второй год подряд южане потеряют главного снайпера. Замену для Заболотного нашли без проблем, но тогда были открыты западные рынки. Сейчас ситуация хуже. Даже сам тренер не знает, останется ли в команде. Но если Агаларов нужен Федотову, то это будет интересное сотрудничество. Владимир Валентинович умеет раскрыть игрока, обозванного до этого «средним».
А никто и не говорит, что Агаларов является супервездой. Но ему всего 21 год, может сыграть головой и ногами, в более сильном составе способен выдавать такие передачи на гол, как против «Рубина». Скептицизм разделяем, поскольку Гамиду везло в футбольном смысле – вся «Уфа» играла на него, а форвард еще и умудрился забить на пять голов больше, чем можно было судить по качеству моментов. Такого перекоса нет даже у везучего Смолова. Для Агаларова новый сезон будет сложнее предыдущего, но важно быстро определиться с будущим. Чем быстрее Гамид выберет клуб – тем больше времени будет на адаптацию.
Западных скаутов обычно не пугают ограничения в игре футболиста, если им есть за что зацепиться. Тут можно цепляться за реализацию 19 из 34 ударов в створ. Сложно повторить, но если в новой команде у Агаларова банально будет больше качественных моментов, то не удивляйтесь, если он пришел всерьез и надолго. Форварды, которых недооценивают, а не перехваливают, могут продержаться на высоком уровне дольше гениальных, но не таких сконцентрированных.
может спешить
может спешить