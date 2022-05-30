Лучший снайпер лиги вылетел в ФНЛ и ищет новый клуб. Топы сомневаются, может уехать за рубеж

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вчера, 16:36

Возможно, Агаларов попробует себя в Бельгии.

К футбольному мастерству Гамида относятся предвзято

К младшему Агаларову относятся, как в сыновьям футболистом. Его отец Руслан – рекордсмен «Анжи» по количеству матчей, да и дядя Камиль играл в футбол. Как обычно, когда в футбольной секции появляется наследник игрока клуб, то за спинами всегда шепчутся. Исключений практически не бывает, поскольку не так часто сыновья известных футболистов круче, чем их отцы.



И хотя здесь нет уровня Зидана и его несчастных сыновей – в них никогда не увидят великих футболистов, Агаларову пришлось с юности доказывать, что заслуживает места хотя бы в основе «Уфы». Сразу не получилось, но удачная аренда в «Волгарь» позволила Гамиду вернуться в «Уфу» и второй раз в карьере после сезона в Махачкале часто выходить на поле.



На уровне РПЛ , как оказалось, Агаларов может многое – забил 19 мячей, не считая гола в первом поединке против «Оренбурга». Но во второй встрече уже после ухода Гамида с поля участник ФНЛ забил победный мяч. «Уфа» отправилась во вторую лигу, хотя еще может потерять профессиональный статус. В любом случае Агаларова не удержали бы, ведь он перерос уровень борьбы за выживание. Хотя скептиков осталось много, даже спокойный в целом агент Сафонов жестко прошелся по перспективам игрока молодежной сборной:



Очередь к Агаларову только из журналистов, каждый день пишут, что им кто-то интересуется. Его надо продавать сейчас, и «Уфа» это прекрасно понимает. Сколько было случаев, когда у лучших бомбардиров на следующий сезон были большие проблемы с реализацией. Это не Блохин, не суперзвезда. Агаларов — наконечник, подкараулить отскок, пенальти пробить. Он — хороший игрок, но у него есть некоторые ограничения.



Хорошо, с Бобровым не сравнил, футболист Блохин – сомнительной свежести аналогий. А если без подтрунивания язвительных экспертов, то про ограничения Агаларова знает все и каждый. В том числе все защитники РПЛ , который допустили, чтобы он забил 19 мячей.

Агаларов может избежать «синдрома второго сезона»

Игрок, который оттачивает узкий диапазон приемов, наоборот сильнее подходит для длительного использования на приличном уровне. У Месси в юности не было самокопания, и даже Роналду можно назвать человеком определенного набор хорошо изученных им фокусов. Сложно сочиненные мастера играют дальше от чужих ворот, а Агаларову достаточно изучать собственные ошибки и анализировать удачные ходы, чтобы сохранить форму.



Забивать будет меньше, это очевидно, но Салаха, которого тоже называли футболистом на один сезон, не сумел разгадать в АПЛ . Агаларов намного слабее всех, кого перечислили, что понятно, но аналогия тут не про уровень, а про подход. Роббен смещался с фланга в центр более пятнадцати лет, делал это после неприятных травм. И ничего защитники с ним поделать не могли. Агаларов наоборот стоит ставить на свои ограничения.



Быть форвардом штрафной в РПЛ и не только не так уж плохо. Голевое чутье невозможно натренировать, это врожденное чувство, которое можно дополнять навыками. Но кто не имеет слуха – не сможет петь на очень высоком уровне. Гамид не развил в себе Томаса Мюллера, как ассистент он почти бесполезен, но стартовал в стиле Герда Мюллера. Порой несуразно выглядит, а потом смотришь на процент реализованных ударов – изумляешься.



Полностью согласны с агентом Сафоновым, что сохраняется риск увидеть Агаларова в будущем средним футболистом. У него нет диапазона, который страхует от влияния неудачного отрезка на карьеру. Но этот парень всегда забивал мячи, у него это получается. Достаточно грамотно подобрать новый клуб и понравиться тренеру – а вот такие мастера завершения атак в цене, поскольку их на самом деле не так уж много в мире, и все сложится.

Точно не стоит спешить в клубы Москвы и Санкт-Петербурга