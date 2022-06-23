«Хёугесунн» — «Викинг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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23 июня 2022, 19:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Высшей лиги чемпионата Норвегии «Хёугесунн» — «Викинг», который состоится 25 июня 2022 года.

«Хёугесунн»

В чемпионате Норвегии «сине-белые» занимают четырнадцатое место. Команда набрала за одиннадцать матчей девять очков. «Арабы» поразили шестнадцать раз ворота соперников, пропустили двадцать два. Защита «сине-белых» на данный момент самая не надёжная в Высшей лиге. На своём поле в игре девятого тура, пропустив за четыре минуты до конца матча, «арабы» упустили победу в поединке с «Олесунном». В товарищеском матче «Хёугесунн» уступил «Бранну». В прошлом туре на выезде, открыв счёт первыми, за минуту до окончания поединка «сине-белые» пропустили мяч от команды «Тромсё». Игра завершилась ничейным результатом.

В 1/32 Кубка Норвегии «Хёугесунн» со счётом 1:0 выиграл «Фану» из Третьего дивизиона.

«Викинг»

«Викинги» находятся на третьей строчке турнирной таблицы Высшей лиги чемпионата Норвегии. С начала сезона команда набрала двадцать одно очко. За двенадцать матчей «викинги» забили двадцать два мяча, пропустили тринадцать. В игре восьмого тура, открыв счёт первыми в матче, «тёмно-синие» упустили победу в матче с командой «Хам-Кам». В следующем туре на выезде «Викинг» с разницей в один гол проиграл «Стрёмсгодсету». В десятом туре дома «викинги» уступили «Сандерфьорду».

В розыгрыше Кубка Норвегии «тёмно-синие» прошли «Хаугесунд» из Второго дивизиона, победив их со счётом 2:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хёугесунн» – 3.55

Ничья – 3.80

Победит «Викинг» – 1.97

Победит «Викинг» с форой -1.5 – 3.25

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.57

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.36

Статистика

«Хёугесунн» проиграл в трёх поединках из десяти последних.

«Викинг» за последнее время из десяти игр выиграл в пяти.

Четыре из пяти последних очных встреч на поле «Хёугесунна» завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов».

Прогноз

После проигрыша на своём поле от «Сандерфьорда» в игре прошлого тура «Викинг» постарается сократить отрыв от первого места. Весной этого года «тёмно-синие» со счётом 5:1 уже обыгрывали «Хёугесунн» и повторят это снова. Компания Pinnacle на победу команды «Викинг» предлагает коэффициент 1.97.