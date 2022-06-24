«Мольде» — «Йерв»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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24 июня 2022, 14:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Высшей лиги чемпионата Норвегии «Мольде» — «Йерв», который состоится 26 июня 2022 года.

«Мольде»

«МФК» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Норвегии. «Мольде» набрали двадцать пять очков с начала сезона. «Сине-белые» забили двадцать два гола в ворота соперников, пропустили одиннадцать. В девятом туре «Мольде» дома уверенно выиграл с разницей в два мяча команду «Будё-Глимт». В товарищеской игре «сине-белые» обыграли шведский « АИК ». В прошлом туре в гостях «МФК» взяли верх над командой «Одд».

В кубковой игре под конец поединка «Мольде» вырвал победу в матче с «Браттвагом» из Второго дивизиона. Игра завершилась со счётом 4:2.

«Йерв»

С семью очками после десяти игр «жёлто-синие» находятся на предпоследней строчке турнирной таблицы Высшей лиги чемпионата Норвегии. «Росомахи» с начала сезона забили всего лишь пять мячей, пропустили девятнадцать. В матче девятого тура «жёлто-синие» в домашней игре с разгромным счётом проиграли «Сарпсборгу». На пять пропущенных голов «росомахи» не ответили ни одним забитым. В товарищеском матче команда с большим счётом уступила «Тромсё». В десятом туре на своём поле, пропустив уже на шестой минуте, «Йерв» проиграл «Хам-Каму».

В 1/32 Кубка Норвегии «жёлто-синие» прошли «Фрам» из Первой лиги, выиграв их со счётом 2:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мольде» – 1.17

Ничья – 7.60

Победит «Йерв» – 14.00

Победит «Мольде» с форой -2.5 – 2.19

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.37

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.95

Статистика

Выигрышная серия «Мольде» насчитывает девять матчей подряд.

Из десяти последних игр «Йерв» проиграл в семи.

Шесть последних матчей «сине-белых» завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

До этой игры команды ещё не встречались, но сложно предположить любой другой исход данного поединка, кроме победы «сине-белых». Компания Pinnacle на победу клуба «Мольде» с форой -2.5 предлагает коэффициент 2.19. «МФК» уже выигрывали с разницей в три мяча более сильных соперников, чем «Йерв».