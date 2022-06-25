«Минск» – «Белшина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионат Беларуси «Минск» – «Белшина», который состоится 26 июня 2022 года
«Минск»
Команда выступает с переменным успехом в чемпионате и в последних пяти матчах смогла набрать девять очков. Перед стартом очередного тура «Минск» занимает шестую позицию с 19 набранными баллами, и чтобы подняться выше, необходимо сократить количество поражений по сравнению с нынешними показателями. На своем поле у коллектива будут хорошие шансы добиться победы при полной самоотдаче.
23 июня «Минск» обыграл на выезде «Нафтан» (1:0), а 19 числа уступил на выезде «Славии» Мозырь (2:4).
«Белшина»
«Белшина» добилась всего одной победы в последних пяти турах чемпионата и поэтому вряд ли может рассчитывать на хорошее настроение своих поклонников. Клуб занимает 11 место в турнирной таблице и имеет в своем активе 11 баллов, чего мало для более высоких позиций. Тренерскому штабу следует поработать над защитной линией, чтобы исправить результаты и продвинуться вверх по таблице.
22 июня «Белшина» на выезде обыграла «Технолог» (4:2) в кубке страны, а 17 числа в чемпионате уступила лидеру чемпионата «Энергетик-БГУ» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Минск» – 1.6
- Ничья – 4.05
- Победит «Белшина» – 5.6
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «Минска» завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Минс» выиграл семь из восьми последних матчей на своем поле
- Четыре из пяти последних встречи между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Белшина» не проигрывает на выезде уже семь матчей подряд
Прогноз
Поставить на победу «Минска», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Команда очень мощно выступает на своем стадионе, и мы предполагаем, что в этом противостоянии гостям не удастся набрать очков.