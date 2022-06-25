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«Минск» – «Белшина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

25 июня 2022, 16:43
«Минск» – «Белшина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионат Беларуси «Минск» – «Белшина», который состоится 26 июня 2022 года

«Минск»

Команда выступает с переменным успехом в чемпионате и в последних пяти матчах смогла набрать девять очков. Перед стартом очередного тура «Минск» занимает шестую позицию с 19 набранными баллами, и чтобы подняться выше, необходимо сократить количество поражений по сравнению с нынешними показателями. На своем поле у коллектива будут хорошие шансы добиться победы при полной самоотдаче.

23 июня «Минск» обыграл на выезде «Нафтан» (1:0), а 19 числа уступил на выезде «Славии» Мозырь (2:4).

«Белшина»

«Белшина» добилась всего одной победы в последних пяти турах чемпионата и поэтому вряд ли может рассчитывать на хорошее настроение своих поклонников. Клуб занимает 11 место в турнирной таблице и имеет в своем активе 11 баллов, чего мало для более высоких позиций. Тренерскому штабу следует поработать над защитной линией, чтобы исправить результаты и продвинуться вверх по таблице.

22 июня «Белшина» на выезде обыграла «Технолог» (4:2) в кубке страны, а 17 числа в чемпионате уступила лидеру чемпионата «Энергетик-БГУ» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Минск» – 1.6
  • Ничья – 4.05
  • Победит «Белшина» – 5.6

Статистика

  • Четыре из пяти последних матчей «Минска» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Минс» выиграл семь из восьми последних матчей на своем поле
  • Четыре из пяти последних встречи между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Белшина» не проигрывает на выезде уже семь матчей подряд

Прогноз

Поставить на победу «Минска», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Команда очень мощно выступает на своем стадионе, и мы предполагаем, что в этом противостоянии гостям не удастся набрать очков.

Все комментарии
Gahi
Gahi
26 июня в 04:27
Победа команды хозяев поля в этом матче.
shlomo
shlomo
25 июня в 20:11
Минск выиграет этот матч
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