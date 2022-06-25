«Минск» – «Белшина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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25 июня 2022, 16:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионат Беларуси «Минск» – «Белшина», который состоится 26 июня 2022 года

«Минск»

Команда выступает с переменным успехом в чемпионате и в последних пяти матчах смогла набрать девять очков. Перед стартом очередного тура «Минск» занимает шестую позицию с 19 набранными баллами, и чтобы подняться выше, необходимо сократить количество поражений по сравнению с нынешними показателями. На своем поле у коллектива будут хорошие шансы добиться победы при полной самоотдаче.

23 июня «Минск» обыграл на выезде «Нафтан» (1:0), а 19 числа уступил на выезде «Славии» Мозырь (2:4).

«Белшина»

«Белшина» добилась всего одной победы в последних пяти турах чемпионата и поэтому вряд ли может рассчитывать на хорошее настроение своих поклонников. Клуб занимает 11 место в турнирной таблице и имеет в своем активе 11 баллов, чего мало для более высоких позиций. Тренерскому штабу следует поработать над защитной линией, чтобы исправить результаты и продвинуться вверх по таблице.

22 июня «Белшина» на выезде обыграла «Технолог» (4:2) в кубке страны, а 17 числа в чемпионате уступила лидеру чемпионата «Энергетик-БГУ» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Минск» – 1.6

Ничья – 4.05

Победит «Белшина» – 5.6

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Минска» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Минс» выиграл семь из восьми последних матчей на своем поле

Четыре из пяти последних встречи между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Белшина» не проигрывает на выезде уже семь матчей подряд

Прогноз

Поставить на победу «Минска», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Команда очень мощно выступает на своем стадионе, и мы предполагаем, что в этом противостоянии гостям не удастся набрать очков.