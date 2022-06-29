«Новый Терри» и напоминание о Руни. Молодёжь из АПЛ, готовая к прорыву

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29 июня 2022, 00:05

Не только звезды должны привлекать внимание. «Соккер.ру» — о молодежи, которая «выстрелит» в следующем сезоне АПЛ .

Сейчас в центре внимания находятся крупные игроки, большие сделки и переформатирование целых клубов. Однако каждый сезон открывает новых звезд из числа молодых футболистов. И в Англии решили собрать десятку тех юных игроков, для которых предстоящий сезон может стать прорывным. Они близки к тому, чтобы оказаться на виду, попасть в поле зрения широкой общественности, а в потенциале – теми, за кем будут охотиться клубы с предложением больших контрактов. Мы не пройдем мимо и посмотрим на эту десятку.

Чарли Патино (полузащитник, «Арсенал»)

О Патино уже кто-то мог слышать. Хавбека «Арсенал» купил, когда ему было 11 лет из «Лутона», заплатив 10 тысяч фунтов стерлингов. Сейчас ему 18 лет, и он забил в матче Кубка Лиги с «Сандерлендом» (5:1) в своем дебютном сезоне во взрослой команде, выйдя на замену на 80-й минуте. Фанаты скандировали его имя, когда он появился на поле – они за его карьерой и потенциалом следят внимательно. Травма несколько приостановила его развитие, но в последних четырех матчах в Премьер-Лиге он был в заявке. Сам Патино признается, что его кумиром был Санти Касорла. Чарли играет за юношескую сборную Англии, хотя имеет право выступать и за сборную Испании.

Джейкоб Рэмзи (полузащитник, «Астон Вилла»)

Для Рэмзи прошлый сезон получился прорывным. Он забил шесть мячей в 35 матчах за «Виллу». Были даже предположения, что 21-летний хавбек сможет попасть в сборную Англии на чемпионат мира. В феврале его тренер Стивен Джеррард заявил:

Рэмзи будет потрясающим игроком. Вскоре вся страна будет за ним следить. Он к этому идет.

В некоторых из его голов были намеки на стиль самого Джеррарда. Прогресс Рэмзи, который недавно подписал новый пятилетний контракт с «Виллой», помог клубу пережить потерю Джека Грилиша. Еще один яркий сезон Джейкоба заставит бирмингемцев забыть о Джеке.

Эван Фергюсон (нападающий, «Брайтон»)

Нападающий молодежной сборной Ирландии в прошлом сезоне провел четыре матча за «Брайтон». Интересно, что он дебютировал в ирландской лиге за «Богемианс», когда ему было всего лишь 14 лет. И в том же возрасте он сыграл в товарищеском матче с «Челси».

«Вы забываете, что ему всего 17 лет, когда наблюдаете за ним каждый день на тренировках, - сказал тренер Грэм Поттер. – Он не кажется лишним игроком. С точки зрения характера, личности и мышления он очень хорош. Мы в него очень верим».

Леви Колуилл (защитник, «Челси»)

Болельщики «Хаддерсфилда», где в прошлом сезоне Колуилл играл на правах аренды, уверены, что это будущий капитан сборной Англии. Талантливый 19-летний защитник стал одним из героев команды, в которую перед стартом прошлого сезона никто не верил. А «Хаддерсфилд» финишировал третьим в регулярной части чемпионата и вышел в финал плей-офф, где уступил право возвращения в Премьер-Лигу «Ноттингем Форест».

Спокойный, уверенный в работе с мячом и зрелый не по годам Колуилл напоминает многим Джона Терри. «Челси» возлагает на него большие надежды, но в следующем сезоне он все еще может играть в аренде. Интерес проявляют «Брайтон», «Эвертон» и «Лестер». Он способен произвести впечатление и в АПЛ .

Энтони Гордон (нападающий, «Эвертон»)

Игра Гордона была одним из немногих положительных моментов в прошлом сезоне для «Эвертона», который чуть не умудрился вылететь из Премьер-Лиги. Энтони, выступающий за молодежную сборную Англии, стал почти неизменным игроком основного состава, когда на тренерский пост пришел Фрэнк Лэмпард. Одноклубники назвали Гордона игроком года в «Эвертоне». Это трудолюбивый талантливый вингер, который сможет принять участие в подъеме клуба.

Джо Гелхардт (нападающий, «Лидс»)

У «Лидса», который тоже едва избежал вылета из АПЛ , моментов для радости по ходу минувшего сезона было не так много. Форма Гелхардта – один из таких моментов. Хотя он отыграл всего 732 минуты. За это время молодой форвард забил два мяча и сделал четыре голевые передачи. Причем его результативные действия случались в самый необходимый момент.

Без вклада Гелхардта «Лидс» наверняка бы вылетел из элиты. Уроженец Ливерпуля многим напоминает по своей конституции и манере игры Уэйна Руни. Хотя пока рано давать такие авансы. В следующем сезоне благодаря формации, предпочитаемой Джесси Маршем, у Гелхардта может быть больше шансов проявить себя.

Харви Эллиотт (полузащитник, «Ливерпуль»)

Он уже поиграл за «Фулхэм» и «Ливерпуль» в Премьер-Лиге, провел сезон в аренде за «Блэкберн» — легко забыть, что Харви всего 19 лет. Наверняка прорыв мог бы случиться еще в прошлом сезоне, если бы пять месяцев Эллиотт не пропустил из-за травмы голеностопа. Но возвращение отметил результативно, показав, что форму может набирать быстро. В следующем сезоне можно ждать рывка, если травмы не помешают.

Коул Палмер (нападающий, «Манчестер Сити»)

Карьерный путь 20-летнего Палмера очень схож с тем, что прошел Фил Фоден. Поэтому логично предположить, что и Коул рассчитывает ворваться в основную команду и стать одним из игроков, определяющих ее стиль. В «Манчестер Сити» это дорогого стоит. Очень дорогого. Если Рахим Стерлинг покинет «Этихад», как на то указывают слухи, у Палмера будет гораздо больше шансов. В Англии утверждают, что Хосеп Гвардиола хочет чаще использовать Коула в роли правого вингера. В прошлом сезоне Палмер за основную команду «горожан» забил трижды: в ворота «Уикомба», «Брюгге» и «Суиндона» в Кубке Лиги, Лиге чемпионов и Кубке Англии соответственно.

Энтони Эланга (нападающий, «Манчестер Юнайтед»)

Снова игра молодого футболиста стала глотком свежего воздуха на фоне разочаровывающего сезоне. Не впервые в нынешней подборке. 20-летний форвард сборной Швеции забил дважды в Премьер-Лиге и отметился голом в Лиге чемпионов, а также стал регулярно появляться на поле в 2022 году. Из-за неопределенности с нападением МЮ в следующем сезоне у Эланги, который продлил контракт до 2026 года, может быть больше шансов. Да и планомерный рост Энтони виден – он должен продолжаться.

Бреннан Джонсон (нападающий, «Ноттингем Форест»)

21-летний Джонсон, чей отец также играл за «Ноттингем Форест», находится в системе клуба с восьми лет. В прошлом сезоне он был назван лучшим молодым игроком команды после того, как помог ей подняться из Чемпионшипа в АПЛ . Затем он поучаствовал в завоевании Уэльсом права сыграть на чемпионате мира и забил свой первый гол за валлийскую сборную в ворота Бельгии.

«Это замечательный талант, - сказал тренер Уэльса Роб Пейдж. – Я с нетерпением жду возможности увидеть его в Премьер-Лиге в следующем сезоне, увидеть его рост. Каждый раз, когда он выходит на поле, его игра производит впечатление, он доказывает свою ценность. И у него еще многое впереди».