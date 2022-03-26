Будущие новички для ЦСКА, «Зенита» и «Спартака». Внутренние резервы РПЛ

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вчера, 18:15

Тот случай, когда Салихова права.

Не важно, как вы относитесь к конкретному персонажу в российском футболе, но если он высказывается логично и его позицию легко аргументировать, то можно на секунду отбросить отношение и оставить здравый смысл. Зарема Салихова в последнее время смелее всех мужчин в российском футболе рубит правду-матку. Ее высказывание о последней реформе от РФС :

Наконец приняли неактуальный теперь уже лимит. Попробуйте в нынешних реалиях и с нынешним курсом пригласить топового иностранца! Молодого и перспективного тоже не получится. Кто же будет смотреть нашу лигу? И много ли теперь шансов у российских спортсменов уехать за рубеж?

Ни один финансист не прогнозирует значительный откат рубля обратно, поскольку за последние восемь лет такого не случалось ни разу, так что за Салихова права – финансовый фактор повлияет на качество легионеров. При этом клубы смогут экономить, привлекая именно иностранцев, но уровень их мастерства вряд ли будет впечатляющим.

Следовательно, ведущие команды обратят внимание на местных игроков, которых ранее считали не такими сильными, как Кабелла, Малком или Промес. А теперь они окажутся сильнее, чем потенциальные новички из заштатных клубов и лиг, готовых на среднюю по меркам РПЛ зарплату, но ниже, чем у россиян. Так ребята из середняков чемпионата получат шанс в грандах, хотя раньше получали скамейку из-за лимитных «коллекций».

Даниил Глебов («Ростов», 22 года)

Давно на виду, в шутку прозван «сыном Карпина» — так в «Ростове» троллили Глебова сами напарники. Крепкий центральный хавбек, который в силу возраста совершает определенные позиционные ошибки, но может вырасти в приличного мастера. Хороший футболист, особенно если разовьет лидерские качества и научится чуть аккуратнее работать с мячом.

Даниил Уткин («Ахмат», 22 года)

Еще один центральный хавбек, который стал знаменитым благодаря идеальной реализации штрафных ударов. Статистика феноменальная. Не исключено, что Уткин вообще самый успешный мастер исполнения такого рода стандартов во всей Европе. Пускай развивать такой успех сложнее, чем собрать сравнительно короткую серию, воспитанник «Краснодара» привлечет другие клубы РПЛ . А поскольку есть финансовые проблемы, то Уткина могут отдать в ЦСКА , например.

Антон Зиньковский («Крылья Советов», 25 лет)

Что не нравится скаутам главных клубов РПЛ в Антоне? Ответ на этот вопрос объяснит, почему до сих пор не оказался в составе ведущей команды чемпионата. Зиньковский не задержался в «Зените-2», но школа «Чертаново», перенесенная в Самару, работает круто. Антон в этом сезоне не играл стабильно, но всегда был заметным. Сейчас у него 2 гола и 5 ассистов, причем гол плюс пас сочинил недавно против «Сочи». Зиньковский четко понимает, что сейчас лучший шанс в карьере, чтобы его заметили в клубе из Москвы или Санкт-Петербурга. Тренер описывает его как профессионала.

Илья Самошников («Рубин», 24 года)

Из-за травмы Илья смазал себе сезон, но со временем вернется. Не смотрите, что Самошников был на поле, когда «Рубин» проигрывал «Зениту» и ЦСКА , ведь даже последний разгром скорее коллективного авторства команды и Слуцкого, нежели персонального одного из футболистов. Самошников – классный латераль, которому всего 24 года. Илья не воспитан в школе одного из московских клубов, хотя родился в столице, зато прошел все уровни от низового до РПЛ , а это тоже полезно.

Иван Ломаев («Крылья Советов», 23 года)

У вратаря защиты, которая потеряла Бегича зимой – теперь хорват и вовсе уехал из РПЛ , хватало работы в сезоне. Шестьдесят десять сэйвов в 21 матче позволили «Крылья Советов» обезопасить себя от вылета. Конечно, Ломаев пропускает мячи, но этот голкипер может расти дальше, развиваться и попасть в один из больших клубов. Например, если «Зенит» подпишет Сафонова, то «горожанам» понадобиться вратарь. Адамов ведь перешел в «Сочи» на постоянной основе, а не в аренду.

Иван Кузьмичев («Урал», 21 год)

Адамов в «Зените», Дивеев в ЦСКА , еще раньше Джикия прошел путь от Перми до Москвы. Центральными защитниками привычно закупаются в самых разных середняках РПЛ , поэтому с Иваном все понятно – со временем его куда-то заберут. Не исключаем, что «Динамо» присмотрится к напарнику Адамова, ведь могут остаться без двух легионеров из центра обороны. Да и «Локомотиву», если Мампасси не заиграет, а Едвай уедет, нужен будет защитник.

Гамид Агаларов («Уфа», 21 год)

Как показал гол в ворота «Краснодара», Гамид не потерял свой главный козырь за зиму – хладнокровно работает на передовой. Агаларов забил с пенальти, но важен сам факт. Четырнадцатый мяч открывает путь к пятнадцатому и так далее, а «Уфе» очки и голы нужны срочно, ведь борьба за выживание будет жесткой. Любой ее исход не изменит планы Гамида, после оттока крутых легионеров какой-то из клубов обязательно обратит внимание на лучшего снайпера сезона. Во всей РПЛ нет никого, кто отличался бы чаще.

Знаете в чем плохая новость? Почти ни один российский футболист не является стабильным в этом сезоне. Можно наскрести парочку фамилий ветеранов, но если перебирать молодежь, то мало кто совершил настоящий рывок. Не лучший момент для трансферной изоляции, но клубы РПЛ поставлены перед фактом – надо будет искать скромных легионеров в надежде развить их.

Например, как «Уфа» развила Касинтуру, который даже не профессиональный футболист. Он бывший студент, которого заметили сначала в мини-футболе. Похожие истории будут встречаться все чаще, но если у местных игроков сохранится мотивация без стимула в виде еврокубков, которые многому могут научить – получится социальный лифт. Но он, как и обычные самые современные лифты, не будет ездить без иностранных деталей нужного качества долго.