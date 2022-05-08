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Вратарь ЦСКА Тороп — о дебюте в РПЛ: «Акинфеев просил выглядеть уверенно»

сегодня, 14:46
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп поделился впечатлениями после дебюта в РПЛ в матче против «Сочи» (0:1).18-летний игрок вышел на поле из-за травмы Игоря Акинфеева.

Мне сказали где-то за день до матча, что, возможно, могу выйти. Понятное дело, что еще раньше мог предполагать, что могу сыграть.

В первую очередь надо было справиться с волнением. Вроде не было с этим проблем. Хочу сказать всем большое спасибо за то, что выпустили меня на поле, и за поддержку тренерского штаба, а также людям, которые сделали все возможное, чтобы я оказался здесь.

В целом, на самом поле не было, чтобы прям волновался. Перед игрой всегда есть волнение, это понятное дело. Наоборот, хорошо, когда ты волнуешься — это значит, что будешь максимально собран. Сегодня сделал все, что мог.

Акинфеев перед игрой просил выглядеть уверенно, объяснил некоторые тактические моменты и пожелал удачи. Игорь сказал, что все будет хорошо и что просто надо показать свою игру.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:45
Нормально стоял в воротах Тороп.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:48
Проиграли из-за травмы Игоряна.
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