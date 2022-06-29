«Серро Портеньо» – «Палмейрас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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29 июня 2022, 14:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Либертадорес «Серро Портеньо» – «Палмейрас», который состоится 30 июня 2022 года

«Серро Портеньо»

«Серро Портеньо» является представителем Парагвая и одним из лидеров внутреннего чемпионата страны. На данный момент коллектив занимает вторую позицию в турнирной таблице с 47 баллами и на семь пунктов отстает от лидера. В кубке Либертадорес их ждет лидер бразильской Серии А, поэтому поединок будет очень напряженным и интересным не только для поклонников этих команд, но и для нейтральных любителей футбола.

26 июня «Серро Портеньо» проиграл на выезде «Либертад» в чемпионате (0:1), а 22 числа оказался сильнее на своем поле «Хенераль Кабальеро» (3:1).

«Палмейрас»

Команда мало теряет очки в чемпионате и лидирует в Серии А с 29 очками в активе. Ближайший соперник отстает на три балла, поэтому расслабляться коллективу пока рано. «Палмейрас» также делает большую ставку и на кубок Либертадорес, поэтому от коллектива ждут уверенной игры и прохода в следующую стадию. Тем не менее, не стоит недооценивать «Серро Портеньо», ведь клуб может создать проблемы любому оппоненту.

26 июня «Палмейрас» разошелся миром в чемпионате с «Аваи» (2:2), а 24 числа команда проиграла на выезде «Сан-Паулу» (0:1) в рамках кубка Бразилии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Серро Портеньо» – 5.7

Ничья – 3.65

Победит «Палмейрас» – 1.67

Статистика

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Палмейрас» выиграл только один матч из пяти последних с «Серро Портеньо»

Пять из шести матчей «Серро Портеньо» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Палмейрас» проиграл только один выездной поединок из десяти последних во всех турнирах

Прогноз

Поставить на победу «Палмейраса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.67. Гости выглядят фаворитами не только этого противостояния но и всего турнира, поэтому у команды не должно возникнуть проблем с результатом в этом выездном поединке.