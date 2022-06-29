«Серро Портеньо» – «Палмейрас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Либертадорес «Серро Портеньо» – «Палмейрас», который состоится 30 июня 2022 года
«Серро Портеньо»
«Серро Портеньо» является представителем Парагвая и одним из лидеров внутреннего чемпионата страны. На данный момент коллектив занимает вторую позицию в турнирной таблице с 47 баллами и на семь пунктов отстает от лидера. В кубке Либертадорес их ждет лидер бразильской Серии А, поэтому поединок будет очень напряженным и интересным не только для поклонников этих команд, но и для нейтральных любителей футбола.
26 июня «Серро Портеньо» проиграл на выезде «Либертад» в чемпионате (0:1), а 22 числа оказался сильнее на своем поле «Хенераль Кабальеро» (3:1).
«Палмейрас»
Команда мало теряет очки в чемпионате и лидирует в Серии А с 29 очками в активе. Ближайший соперник отстает на три балла, поэтому расслабляться коллективу пока рано. «Палмейрас» также делает большую ставку и на кубок Либертадорес, поэтому от коллектива ждут уверенной игры и прохода в следующую стадию. Тем не менее, не стоит недооценивать «Серро Портеньо», ведь клуб может создать проблемы любому оппоненту.
26 июня «Палмейрас» разошелся миром в чемпионате с «Аваи» (2:2), а 24 числа команда проиграла на выезде «Сан-Паулу» (0:1) в рамках кубка Бразилии.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Серро Портеньо» – 5.7
- Ничья – 3.65
- Победит «Палмейрас» – 1.67
Статистика
- Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Палмейрас» выиграл только один матч из пяти последних с «Серро Портеньо»
- Пять из шести матчей «Серро Портеньо» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Палмейрас» проиграл только один выездной поединок из десяти последних во всех турнирах
Прогноз
Поставить на победу «Палмейраса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.67. Гости выглядят фаворитами не только этого противостояния но и всего турнира, поэтому у команды не должно возникнуть проблем с результатом в этом выездном поединке.