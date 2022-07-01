«Богемиан» — «Дерри Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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01 июля 2022, 01:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер Дивизиона чемпионата Ирландии «Богемиан» — «Дерри Сити», который состоится 1 июля 2022 года.

«Богемиан»

«Цыгане» из Дублина занимают шестое место в чемпионате Ирландии. За двадцать матчей «Богемиан» набрал двадцать шесть очков. С начала сезона команда забила двадцать пять голов и пропустила столько же. В игре семнадцатого тура «Богемиан» с большим счётом проиграл команде «Сент-Патрикс Атлетик». В следующем туре «цыгане» на своём поле раскатали ничью с командой «Дроэда Юнайтед». В двадцатом туре «Богемиан» дома с минимальным счётом выиграл «Шелбурн».

На выезде в прошлом туре «цыгане» из Дублина проиграли со счётом 0:1 «Шемрок Роверс».

«Дерри Сити»

«Дерри Сити» находится на третьей строчке турнирной таблицы Премьер Дивизиона Ирландии. За двадцать один тур «красно-белая армия» набрала тридцать семь очков. На текущий момент команда с тридцатью пятью голами считается второй по результативности в чемпионате. В семнадцатом туре футболисты из Дерри в гостях уступили клубу «Слайго Роверс». В следующем туре разошлись миром с командой «Финн Харпс». В товарищеском матче «красно-белые» взяли верх над «Клифтонвиллом».

В позапрошлом туре «Дерри Сити» раскатали ничью с «Дроэдой». В игре двадцать первого тура с минимальным счётом 1:0 выиграли в гостях «ЮКД».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Богемиан» – 3.85

Ничья – 3.55

Победит «Дерри Сити» – 1.93

Исход «обе забьют — да» – 1.88

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.03

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.79

Статистика

В четырёх из десяти последних игр «Богемиан» проиграл.

За последнее время «Дерри Сити» в трёх играх из десяти взяли верх над своими соперниками.

Семь последних очных встреч завершились исходом «обе забьют — да».

Прогноз

«Дерри Сити» находится на три строчки выше в турнирной таблице, чем «цыгане» из Дублина, но в последнее время «красно-белая армия» не демонстрирует такой уровень игры, при котором можно было бы быть уверенным в их победе в этом поединке. «Богемиан», хоть и принимают на своём поле, но не факт, что сумеет взять три очка. Статистика нам подсказывает, что обе команды сумеют забить как минимум по одному голу. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.88 на исход «обе забьют — да». Доверимся статистике.