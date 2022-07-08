Чемпионы мира и победители Лиги чемпионов на пособии. Марсело, Погба, Дибала и другие безработные

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08 июля 2022, 11:59

Ищут работу в футболе.

30 июня — последний день сезона по календарю УЕФА , именно до этой даты в Европе традиционно подписываются контракты с футболистами. С 1 июля сотни футболистов, чьи контракты закончились, стали свободными агентами, многие уже трудоустроились, ведь не теряли времени и с начала года вели переговоры с новыми клубами. Однако есть и те, кто уже неделю официально числится безработным. И среди них настоящие звезды.

Вратарь

Давид Оспина (Колумбия, 33 года)

Самый яркий и известный из свободных вратарей — Давид Оспина, покинувший «Наполи» по окончании сезона 2021/22. Колумбийцу 33 года, но разве это возраст по вратарским меркам? В прошедшем сезоне Давид принял участие в 31 матче Серии A, он по-прежнему первый номер и капитан сборной Колумбии, за которую провел 124 встречи, что является национальным рекордом. Интерес к Оспине приписывали всем испанским грандам, но в таких новостях чувствуется желание футболиста продолжить карьеру в Ла Лиге, а не реальные запросы со стороны «Реала», «Атлетико» и «Барселоны». Не исключено, что Давид покинет европейский футбол и отправится на заработки в Саудовскую Аравию.

Защитники

Джибриль Сидибе (Франция, 29 лет)

Сидибе — чемпион мира в составе сборной Франции, причем перед ЧМ -2018 казалось, что будет играть в стартовом составе, однако Павар в последний момент смог убедить Дидье Дешама. Последние шесть лет Джибриль провел в «Монако», кроме сезона 2019/20, когда отлучился в «Эвертон» на правах аренды. Травмы помешали Сидибе выйти на стабильно звездный уровень, но игрок квалифицированный, может стать вторым выбором на правом фланге обороны для любого топ-клуба.

Джейсон Денайер (Бельгия, 27 лет)

Мощный защитник сборной Бельгии покинул «Лион» после четырех лет службы в надежде попробовать свои силы в более сильном клубе и чемпионате. Зимой писали, что Джейсоном интересуются «Ювентус» и «Барселона», однако сегодня даже слухи никуда не отправляют Денайера.

Алессио Романьоли (Италия, 27 лет)

Свежеиспеченный чемпион Италии покидает «Милан» после семи лет в клубе и 247 матчей за «россонери». Скудетто греет душу Алессио, но защитник хочет иметь зарплату побольше и постоянную игровую практику, чего был лишен в последнее время. Ожидается, что Романьоли подпишет долгосрочный контракт с «Лацио». Смелый парень, ведь его выбор в Риме оценят далеко не все, так как Алессио — воспитанник «Ромы».

Марсело (Бразилия, 34 года)

Марсело — абсолютная легенда мадридского «Реала» и самый титулованный футболист в истории «Королевского клуба». 16 сезонов, 545 матчей, 25 трофеев — его имя золотыми буквами вписано в историю великого клуба, да еще и ушел победителем, в шестой раз став чемпионом Испании и выиграв пятую Лигу чемпионов. В ближайшее воскресенье Марсело намерен закатить последнюю вечеринку для всех, с кем работал в «Реале», а после этого расскажет, где продолжит карьеру. Из интересных вариантов — «Милан» и вернувшийся в Примеру «Вальядолид», владельцем которого является Роналдо.

Полузащитники

Поль Погба (Франция, 29 лет)

Погба обещал «Манчестер Юнайтед» доказать, что «Манчестер Юнайтед» совершил ошибку, но пока успел стать только главным героем провального сериала, а контракт с новым клубом так и не подписал. Вроде бы уже обо всем договорился с «Ювентусом», но официальное объявление затягивается.

Иско (Испания, 30 лет)

За девять лет выиграл россыпь трофеев с «Реалом», иногда по-настоящему блистал, но не в последние годы, когда окопался на скамейке запасных. Весь последний год Иско сватали в «Севилью», где его очень хотел видеть Хулен Лопетеги, но последние новости намекают на продолжение карьеры в команде Жозе Моуриньо. Контракт с «Ромой» в финальной стадии согласования.

Кристиан Эриксен (Дания, 30 лет)

Эриксен вернулся на поле после приступа, случившегося с ним на Евро-2020, выдал сильный отрезок в «Брентфорде», сыграл за сборную Дании. Краткосрочный контракт с «пчелами» подошел к концу, и Кристиан волен сам выбирать свой путь. Может остаться в «Брентфорде» или продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», куда его зовет Эрик тен Хаг. Похоже, сейчас даже ближе к «Олд Траффорд».

Нападающие

Анхель Ди Мария (Аргентина, 34 года)

Ди Мария продолжает свое увлекательное путешествие по Европе, где он уже поиграл за «Бенфику», «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен». Следующую остановку сделает в Турине, в ближайшие дни должен стать игроком «Ювентуса», как и Поль Погба. Но пока об этом официально не объявлено, причисляем Анхеля к безработным.

Пауло Дибала (Аргентина, 28 лет)

Дибала со слезами на глазах покинул «Ювентус» и должен был стать игроком «Интера», однако в переговорах с «нерадзурри» не все гладко, а другие возможности выглядят весьма соблазнительно. Аргентинца зовут в АПЛ , а еще он может оказаться в мадридском «Реале», если Марко Асенсио покинет Мадрид.

Усман Дембеле (Франция, 25 лет)

В 2017 году «Барселона» выложила за Дембеле 140 миллионов евро, но Усман оказался проблемным парнем и не оправдал вложенных в него средств. Француз воспрянул с духом с приходом Хави, хотя не исключено, что его мотивировало близящееся завершение контракта. Но это ничего, ведь «Барса» снова готова раскошелиться. До 1 июля договориться не удалось, и теперь Усмана придется регистрировать как нового футболиста, если он примет условия клуба. А не правильнее ли было пожелать капризному Дембеле попутного ветра после того, как все дедлайны в переговорном процессе были сорваны?

Альтернативный состав: Томас Стракоша (Албания), Серж Орье (Кот-д`Ивуар), Мбемба (ДР Конго), Дэн-Аксель Загаду (Швейцария), Жислен Конан (Кот-д`Ивуар), Флориан Гриллич (Австрия), Шека (Португалия), Джесси Лингард (Англия), Федерико Бернардески (Италия), Луис Суарес (Уругвай), Андреа Беллотти (Италия).