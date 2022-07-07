Бальбуэна приостановит контракт с «Динамо»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна покинет клуб этим летом.
По информации источника, парагвайский игрок воспользуется разрешением ФИФА и приостановит контракт с московским клубом.
При этом Бальбуэна пока тренируется с «Динамо».
Ранее сообщалось, что Фабиан может перейти в «Коринтианс».
Наверное бессеребренник, и не хочет получать зарплату.
Наверное бессеребренник, и не хочет получать зарплату.
Очень много косяков вешали на Евгеньева, хоть в упор не видели, что это эта шпала про*быв*лась, а рома просто пытался догнать и подстраховаться, а этот х** пешком шёл...
Так что воли, вообще не жалко.
Жалко лишь, что рома ушел
Очень много косяков вешали на Евгеньева, хоть в упор не видели, что это эта шпала про*быв*лась, а рома просто пытался догнать и подстраховаться, а этот х** пешком шёл...
Так что воли, вообще не жалко.
Жалко лишь, что рома ушел