Бальбуэна приостановит контракт с «Динамо»

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07 июля 2022, 13:27

Защитник «Динамо» покинет клуб этим летом.

По информации источника, парагвайский игрок воспользуется разрешением ФИФА и приостановит контракт с московским клубом.

При этом Бальбуэна пока тренируется с «Динамо».

Ранее сообщалось, что Фабиан может перейти в «Коринтианс».