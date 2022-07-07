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Бальбуэна приостановит контракт с «Динамо»

07 июля 2022, 13:27

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна покинет клуб этим летом.

По информации источника, парагвайский игрок воспользуется разрешением ФИФА и приостановит контракт с московским клубом.

При этом Бальбуэна пока тренируется с «Динамо».

Ранее сообщалось, что Фабиан может перейти в «Коринтианс».

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протон
протон
07 июля в 17:38
Кто ж в защите играть будет
ДСА
ДСА
07 июля в 13:46
Странная позиция у игрока: контракт приостановил, а на тренировки ходит.
Наверное бессеребренник, и не хочет получать зарплату.
ДинAmo
ДинAmo
07 июля в 13:37, ред.
Пусть валит, при всем уважении, но пустое место...
Очень много косяков вешали на Евгеньева, хоть в упор не видели, что это эта шпала про*быв*лась, а рома просто пытался догнать и подстраховаться, а этот х** пешком шёл...
Так что воли, вообще не жалко.
Жалко лишь, что рома ушел
sv_1969
sv_1969
07 июля в 13:37
Выкинуть его с тренировки
Гость
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