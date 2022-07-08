Клаудиньо: «Мыслей о приостановке контракта с „Зенитом“ у меня нет»

Бразильский полузащитник заявил, что не намерен покидать «Зенит».

Были ли у меня сомнения, нужно ли возвращаться в «Зенит» или нет? Никаких! Потому что у меня действующий контракт с «Зенитом», и я должен его исполнять. Единственное — отпуска всегда немного не хватает, и всегда хочется чуть побольше побыть с семьей. Но это другая история. В плане моих футбольных обязанностей не было ничего, что бы меня остановило.

Прекрасно чувствую себя в «Зените», мне здесь очень хорошо, поэтому никаких мыслей о приостановке контракта нет.

Ну а в совсем далеком будущем, если вдруг поступит какое-то предложение, которое будет выгодным в первую очередь для клуба и потом уже для меня, клуб сам решит, что с этим делать.