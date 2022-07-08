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Клаудиньо: «Мыслей о приостановке контракта с „Зенитом“ у меня нет»

08 июля 2022, 08:38

Бразильский полузащитник Клаудиньо заявил, что не намерен покидать «Зенит».

Были ли у меня сомнения, нужно ли возвращаться в «Зенит» или нет? Никаких! Потому что у меня действующий контракт с «Зенитом», и я должен его исполнять. Единственное — отпуска всегда немного не хватает, и всегда хочется чуть побольше побыть с семьей. Но это другая история. В плане моих футбольных обязанностей не было ничего, что бы меня остановило.

Прекрасно чувствую себя в «Зените», мне здесь очень хорошо, поэтому никаких мыслей о приостановке контракта нет.

Ну а в совсем далеком будущем, если вдруг поступит какое-то предложение, которое будет выгодным в первую очередь для клуба и потом уже для меня, клуб сам решит, что с этим делать.

Ранее появлялась информация, что Клаудиньо хочет подписать «Рома».

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Alexnvr (раскрыть)
08 июля в 14:02
выгнали, стар, суперстар
ЧиП
ЧиП
08 июля в 12:59
А вот это уже будет потеря!
Ждём завтра новость "Клаудиньо воспользовался..."
Alexnvr
Alexnvr ответ 25процентный клоун (раскрыть)
08 июля в 12:57
А куда Зюбиньо делся? Моя память что-то не отметила. Просто интересуюсь без каких-либо подвохов.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ hjlzuf (раскрыть)
08 июля в 12:42
Я имею в виду не его, а поклонников
hjlzuf
hjlzuf ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
08 июля в 12:33
Лирика - может быть, а вот соплей я не заметил, он не плачется.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Gvokall (комментарий удален) (раскрыть)
08 июля в 11:42
Бабло, гражданин , бывает разное ( по величине). Играть за 1-1,5 млн и за 5-6 млн, это , как говорят в Одессе, две большие разницы.
ZIBO rock
ZIBO rock
08 июля в 11:40
Когда ты никому не нужен, либо нужен но с более меньшей зарплатой, то только и остается говорить такие речи и строить из себя идеального футболиста Зенита!
sv_1969
sv_1969 ответ протон (раскрыть)
08 июля в 11:37
А может просто предложений нет?
112910415
112910415
08 июля в 11:10
мысли-то есть, конечно !
но жена сильно к заработку привыкла !
если что, подрабатывать где-то заставит )
7saqf4st873w
7saqf4st873w
08 июля в 10:55
Это только пока
25процентный клоун
25процентный клоун
08 июля в 10:44
Вот так должен был говорить дзюба, сначала клуб потом он.
ДСА
ДСА
08 июля в 10:41
Где он еще столько заработает?
Шуnя771
Шуnя771
08 июля в 10:40
Даже мыслей, не то, что желания!
протон
протон
08 июля в 10:38
Клаудиньо топ! Видно сразу как ему всё нравится в Зените. Да можно понять , что играет без Лиги Чемпионов, но таким хорошим людям всё равно обретётся удача и ещё покажет себя во всей красе!
Постоянные вопросы прессы о приостановке контракта должны, по мнению их задающих, подтолкнуть легионеров Зенита к такому решению.

Поэтому все представители московской медиа-банды, неравнодушные к столичным клубам, по очереди задают один и тот же вопрос игрокам Зенита. Ведь и им и клубам за которые они топят понятно, что единственная надежда в этом и ближайших сезонах хоть на что-то в РПЛ, есть только в случае значительно ослабления состава Зенита.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ hjlzuf (раскрыть)
08 июля в 10:29
Его прежде всего устраивает огромное бабло,которое ему никто никогда не предложит. А все остальное это лирика и сопли.
Ironigor
Ironigor
08 июля в 10:05, ред.
Это сейчас нету.
А есть удивительное свойство мыслей,
приходить вдруг, как будто не откуда !))
ermak6848
ermak6848
08 июля в 09:35
Дома ему столько на заплатят
Держись Клава - сколько сможешь....
hjlzuf
hjlzuf
08 июля в 09:23
Его всё устраивает. зачем ему приостанавливать контракт.
nikoladolgov
nikoladolgov
08 июля в 08:55
Сейчас нет, через неделю появится .... Может уйти в любое время .
VeniaminS
VeniaminS
08 июля в 08:53
Нормально,ему и тут неплохо играется.
rry4zq2wnff7
rry4zq2wnff7
08 июля в 08:53
Что-то не верится
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 июля в 08:52
Играй пока играется!
Caniggia
Caniggia
08 июля в 08:49
Ну хоть кто-то не приостанавливает, хотя за такие бабки... Клаудиньо игрок европейского уровня и он мог реально прилично заиграть в европейском топе.
Devjatiy
Devjatiy
08 июля в 08:46
Будем ждать пятое чемпионство подряд, все равно соперников и близко даже нет.
Трезвый повар
Трезвый повар
08 июля в 08:43
Молодец Клаудиньо. Бразильцы не бросают свои команды в трудный период
Romeo 777
Romeo 777
08 июля в 08:41
Достойно...
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