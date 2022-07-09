Защитник, который нужен всем. ПСЖ и «Челси» вышли в финал аукциона

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09 июля 2022, 18:26

Шкриньяр – один из самых ценных игроков лета.

Спрос увеличила позиция де Лигта

Матийс не спешит уходить из «Ювентуса» куда попало. Де Лигт точно не хочет играть в Лиге Европы с «Манчестер Юнайтед», пускай там сейчас работает тренер-соотечественник. Хави со своими священными идеями проходит мимо, ведь «Барселона» не заплатит туринцам требуемые деньги. У каталонцев попросту не будет свободных средств после трансфера Левандовского, с которым возникли проблемы. АПЛ не была приоритетной лигой для де Лигта, иначе мог воссоединиться с ван Дейком на клубном уровне – говорили про интерес «Ливерпуля» год назад.

Поговаривают, что Матийсу понравились планы Нагельсманна, ему подходит именно «Бавария». В Мюнхене можно выигрывать чемпионства, претендовать минимум на полуфинал Лиги чемпионов. Салихамиджич и Керубини провели переговоры. Зачем «Ювентусу» отпускать де Лигта? Во-первых, Матийс не заиграл так, как в «Аяксе», где был юным лидером команды. Во-вторых, голландец высоко оценивается рынком – в 80 млн евро, а итальянскому клубу не помешают живые деньги. Будь средств достаточно, то Дибалу вряд ли отпустили, да и свободных агентов не подписывали.

Позиция де Лигта, а также патологическое неумение Де Лаурентиса вовремя отпускать футболистов «Наполи» — в этом случае Кулибали, влияют на положение Шкриньяра на трансферном рынке. Индзаги знает, что Милан не хочет покидать город-тезку, его все устраивает в «Интере». Верит, что можно еще раз выиграть Скудетто. Де Врей и Бастони – хорошие напарники. Но снова все сводится к финансовому положению клуба из Милана. «Интеру» нужны деньги, как год назад, когда вынужденно пожертвовали Лукаку. Шкриньяр вряд ли вернется через год в аренду, но еще во время обсуждения сделки с Ромелу представители «Интера» и «Челси» обговорили возможность трансфера словака.

Шкриньяр – соавтор крутой обороны

«Интер», хотя Ханданович старел, а такой репутации на международном уровне, как у «Атлетико», у миланской защиты не было, годами классно обороняется. Конте и Индзаги понимают, как это делать, но любые тренерские идеи не сработают, когда нет нужных исполнителей. Словак, заменивший Гамшика на посту лучшего игрока страны, в двадцать семь лет имеем за плечами многолетний опыт выступлений в Серии А за команду, которая обороняется лучше, чем «Сампдория», в которой футболист начинал свой путь в Италии.

Крепкого центрального защитника быстро заметили. Парень из «Жилины» вырос до футболиста из топ-5, а затем поднялся на уровень лучших защитников лиги, где оборона – часть религии «кальчо». Шкриньяр в «Интере» безвылазно основной с первого сезона, когда сыграл в 38 турах чемпионата Италии. Миланский клуб планомерно сокращал отрыв от «Ювентуса» по пропущенным мячам и суммарному качеству моментов соперников. Два года назад им удалось, невзирая на чемпионство «Ювентуса» — «нерадзурри» уступили на один пункт, пропустить на семь мячей меньше.

Дальше случился долгожданный чемпионский сезон. И снова оборона блистала – лишь 35 ошибок, а качество допущенных моментов не сильно хуже, чем у «Ювентуса» и «Аталанты». Шкриньяр пропускал матчи или из-за редкой ротации, или из-за небольших травм. Но значительных повреждений у него никогда не было. Сейчас есть проблемы с мышцами, уже в начале следующей недели его ждут в обойме, пропустил месяц, причем в межсезонье. Но вряд ли Индзаги получит тройку привычных защитников, ведь количество клубов, которые серьезно претендуют на Шкриньяра, постоянно растет. И среди запросов выделяются два существенных.

Тухель воюет за игрока с бывшим клубом

Томасу обещали, что у него будет больше прав при формировании состава «Челси». И раз Кристенсен и Рюдигер ждут первое Эль Класико – выбрали «Барселону» и «Реал», и ветеран Аспиликуэта может отправиться в Каталонию, то «Челси» срочно нужны центральные защитники. Шкриньяр может стать напарником Тиаго Силвы, который тоже в своей карьере успел поиграть в городе Милане, но в составе «россонери». Причем «Челси» уже сделал первый шаг – отдал Лукаку в аренду, жест доброй воли.

Правда, «Интер» волнует сумма трансфера. И тут на первый план выходит ПСЖ . Парижане предлагают за напарника для другого защитника сборной Бразилии – Маркиньоса, 60 млн евро плюс Дракслера. Бедный немец сидит в Париже, словно в футбольной тюрьме. Раз Перишич ушел в «Тоттенхэм» к Конте, то Индзаги пригодится человек на фланг. Правда, Юлиан не научился пока закрывать всю бровку, как это делал хорват. А Раноккья не закроет позицию Шкриньяра в центре, ведь «Монца» завербовала Андреа в качестве свободного агента. Милан все эти годы рос, ветеран по делу проиграл ему конкуренцию.

На уход словака намекают и активные переговоры «Интера». Спортивный директор Пьеро Аузилио встречался накануне с представителями Бремера – бразильского защитника «Торино». 25-летний игрок выступает в центре защиты, как раз замена для Милана. Де Врей останется, раз Конте пригласил в «Тоттенхэм» Лангле, а вот оборону ПСЖ или «Челси» укрепит один из сильнейших защитников мира прямо сейчас. Понятно, что Ван Дейк, Диаш, Маркиньос или Кулибали тоже великолепные, но Шкриньяр близок по качеству. Пусть даже не привык себя выпячивать за пределами поля и о нем говорят реже. Великолепный игрок, понимаем и нового тренера ПСЖ , и бывшего наставника парижан Тухеля.