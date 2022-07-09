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«Барселона» и «Спортинг» договорились о трансфере Тринкана

09 июля 2022, 14:33

«Барселона» и «Спортинг» договорились о трансфере футболиста Франсишку Тринкана. Португальский клуб заплатит 10 миллионов евро за 50% прав на 22-летнего футболиста. «Барса» будет иметь опцию возврата игрока.

В прошлом сезоне Тринкан выступал на правах аренды за «Вулверхэмптон», где провел 30 матчей и забил 3 гола.

Ранее сообщалось, что Тринкан хочет вернуться в чемпионат Португалии.

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Все комментарии
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ sv_1969 (раскрыть)
09 июля в 20:08
В движении и в ударе он хорош. Мне кажется физически он не дорабатывает, он играет хорошо, но кусками.
Нужен тренер который сможет их улучшить или улучшить селекцию, все таки она хромает у Барсы. Покупают игроков, но не все могут заиграть.
Семеду тоже вроде хороший игрок, но лечится. В итоге у волков играет Джонни и Райан Айт-Нури, которые уже забрали место в основе. Во всяком случае они очень хороши.
Juventus CR7
Juventus CR7
09 июля в 16:57
Барселона сейчас не в том положение чтобы так раскидываться игроками. Ето пару лет назад она могла себе если игрок изначально не оправдал надежд его куда то продать. А на его место купить игрока за 40- 50 миллионов который сразу сходу заигрывал. Сейчас Барселона не в том финансовом положение чтобы прокручивать некие трансферы. Сейчас клубу необходимо каждый миллион беречь. И пытаться с каждого игрока извлечь максимум. А когда клуб вылезет с ямы, можна постепенно возвращаться к старой системе.
sv_1969
sv_1969
09 июля в 15:29
не потянул он в Барсе...может просто рано перешёл
David Young
David Young
09 июля в 15:15
Для меня печально что он перешёл туда, но возможно это лучший путь для него.
ДСА
ДСА
09 июля в 14:34
Контракты всё усложняются и усложняются.
Гость
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