«Барселона» и «Спортинг» договорились о трансфере Тринкана

«Барселона» и «Спортинг» договорились о трансфере футболиста Франсишку Тринкана. Португальский клуб заплатит 10 миллионов евро за 50% прав на 22-летнего футболиста. «Барса» будет иметь опцию возврата игрока.
В прошлом сезоне Тринкан выступал на правах аренды за «Вулверхэмптон», где провел 30 матчей и забил 3 гола.
Ранее сообщалось, что Тринкан хочет вернуться в чемпионат Португалии.
Нужен тренер который сможет их улучшить или улучшить селекцию, все таки она хромает у Барсы. Покупают игроков, но не все могут заиграть.
Семеду тоже вроде хороший игрок, но лечится. В итоге у волков играет Джонни и Райан Айт-Нури, которые уже забрали место в основе. Во всяком случае они очень хороши.
Нужен тренер который сможет их улучшить или улучшить селекцию, все таки она хромает у Барсы. Покупают игроков, но не все могут заиграть.
Семеду тоже вроде хороший игрок, но лечится. В итоге у волков играет Джонни и Райан Айт-Нури, которые уже забрали место в основе. Во всяком случае они очень хороши.