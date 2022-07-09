«Барселона» и «Спортинг» договорились о трансфере Тринкана

1657366382

09 июля 2022, 14:33

«Барселона» и «Спортинг» договорились о трансфере футболиста . Португальский клуб заплатит 10 миллионов евро за 50% прав на 22-летнего футболиста. «Барса» будет иметь опцию возврата игрока.

В прошлом сезоне Тринкан выступал на правах аренды за «Вулверхэмптон», где провел 30 матчей и забил 3 гола.

Ранее сообщалось, что Тринкан хочет вернуться в чемпионат Португалии.