«Химки» – «Зенит»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1657783011

14 июля 2022, 10:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Химки» – «Зенит», который состоится 15 июля 2022 года

«Химки»

Подмосковный клуб с трудом сохранил прописку в прошлом сезоне, поэтому теперь намерен со всей серьезностью подойти к старту чемпионата. Уже в первом туре «Химки» ждет серьезное испытание чемпионом России, однако к такому матчу приковано множество взглядов, поэтому встреча обещает быть напряженной и интересной. Для хозяев даже ничейный результаты можно было бы считать удовлетворительным.

9 июля «Химки» обыграли «Енисей» (4:2), а восьмого числа разошлись миром с «Сочи» (0:0). Оба матча носили товарищеский статус.

«Зенит»

В последние годы клуб из Санкт-Петербурга стал бессменным чемпионом России и на данный момент серьезного конкурента для борьбы за золотые медали не видно. «Зенит» неплохо усилился на трансферном рынке и несмотря на отсутствие еврокубков не по футбольным причинам остается боеспособным коллективом не только для внутреннего первенства. В стартовом матче от питерской команды все эксперты и болельщики ждут исключительно победы.

9 июля «Зенит» разгромил «Спартак» в Суперкубке России (4:0), а третьего числа обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матче (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Химки» – 8.5

Ничья – 5.1

Победит «Зенит» – 1.35

Статистика

«Зенит» уступил только в одном из десяти последних матчей во всех турнирах

«Химки» не знают поражений в последних девяти домашних встречах во всех турнирах

«Зенит» выиграл 11 последних матчей у «Химок» в чемпионате и кубке России

Четыре из пяти последних поединков между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз