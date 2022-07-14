«Химки» – «Зенит»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Химки» – «Зенит», который состоится 15 июля 2022 года
«Химки»
Подмосковный клуб с трудом сохранил прописку в прошлом сезоне, поэтому теперь намерен со всей серьезностью подойти к старту чемпионата. Уже в первом туре «Химки» ждет серьезное испытание чемпионом России, однако к такому матчу приковано множество взглядов, поэтому встреча обещает быть напряженной и интересной. Для хозяев даже ничейный результаты можно было бы считать удовлетворительным.
9 июля «Химки» обыграли «Енисей» (4:2), а восьмого числа разошлись миром с «Сочи» (0:0). Оба матча носили товарищеский статус.
«Зенит»
В последние годы клуб из Санкт-Петербурга стал бессменным чемпионом России и на данный момент серьезного конкурента для борьбы за золотые медали не видно. «Зенит» неплохо усилился на трансферном рынке и несмотря на отсутствие еврокубков не по футбольным причинам остается боеспособным коллективом не только для внутреннего первенства. В стартовом матче от питерской команды все эксперты и болельщики ждут исключительно победы.
9 июля «Зенит» разгромил «Спартак» в Суперкубке России (4:0), а третьего числа обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матче (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Химки» – 8.5
- Ничья – 5.1
- Победит «Зенит» – 1.35
Статистика
- «Зенит» уступил только в одном из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Химки» не знают поражений в последних девяти домашних встречах во всех турнирах
- «Зенит» выиграл 11 последних матчей у «Химок» в чемпионате и кубке России
- Четыре из пяти последних поединков между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Зенита» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. «Зенит» на данный момент на голову выше «Химок», и мы предполагаем, что у клуба из Санкт-Петербурга не будет проблем в стартовом туре РПЛ.