«Колон» – «Альдосиви» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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19 июля 2022, 09:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Колон» – «Альдосиви», который состоится 19 июля 2022 года

«Колон»

Команда не радует своих болельщиков результатами в чемпионате, и такая ситуация не устраивает руководство. «Колон» набрал только четыре очка в пяти последних турах и занимает 17 место с девятью баллами. В предстоящей игре с аутсайдером у коллектива будет очень хорошая возможность одержать победу на своем поле и набрать важные три балла, которые помогут продвинуться по таблице.

16 июля «Колон» сыграл вничью с «Химнасия» (0:0), а ранее обыграл «Велес Сарсфилд» (2:1). Оба матча прошли в рамках Суперлиги Аргентины.

«Альдосиви»

«Альдосиви» не может выбраться с последнего места и даже некоторые локальные успехи команды не меняют ситуацию. Коллектив набрал только четыре балла и отстает от ближайшего соперника всего на один пункт. Чтобы исправить свое положение, тренерскому штабу необходимы срочные изменения в составе и игровом процессе. Матч обещает быть интересным и напряженным, ведь очки нужны обеим командам.

16 июля «Альдосиви» уступил на своем поле «Атлетико Тукуман» (0:1), а 12 числа проиграл на выезде «Дефенса и Хустисия» (2:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Колон» – 1.67

Ничья – 3.8

Победит «Альдосиви» – 5.2

Статистика

«Колон» забивал в восьми из десяти последних домашних поединков

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Альдосиви» выиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

Прогноз

Поставить на победу «Колон», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.67. Хозяева не показывают хорошие результаты, но все же выглядят более стабильно, чем последняя команда турнирной таблицы. Прогнозируем победу «Колон» в этой встрече.