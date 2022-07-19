«Платенсе» – «Сентраль Кордоба» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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19 июля 2022, 09:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Платенсе» – «Сентраль Кордоба», который состоится 19 июля 2022 года

«Платенсе»

Команда редко проигрывает во втором этапе чемпионата Аргентины и это позволяет ей находиться в первой половину турнирной таблицы, а именно на восьмом месте. В активе «Платенсе» 14 баллов, а отставание от лидера составляет всего два балла. В домашнем матче с нестабильным соперником от футболистов ждут исключительно победы, которая возможно поднимет клуб на пару позиций.

16 июля «Платенсе» сыграл вничью с «Арсеналом» Саранди (1:1), а 10 числа команда с тем же счетом завершила матч с «Ньюэллс Олд Бойз».

«Сентраль Кордоба»

«Сентраль Кордоба» выиграл всего один матч из последних пяти в чемпионате и переживает не лучшие времена. В активе клуба всего восемь баллов и 21 текущее место, которое вряд ли устраивает руководство и болельщиков. Команда вылетела из кубка страны и теперь может сосредоточиться исключительно на Суперлиге, чтобы исправить ситуацию, которая оставляет желать лучшего.

15 июля «Сентраль Кордоба» уступил на своем поле «Патронато» (1:3), а 10 числа команда сыграла вничью с «Эстудиантесом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Платенсе» – 1.67

Ничья – 3.8

Победит «Сентраль Кордоба» – 5.2

Статистика

Пять из шести последних матчей «Платенсе» завершились ничейным результатом

«Сентраль Кордоба» выиграл только три матча из десяти последних на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Команды в личных встречах очень мало забивают друг другу, и мы предполагаем, что в этот вечер также ничего не изменится.