«Платенсе» – «Сентраль Кордоба» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Платенсе» – «Сентраль Кордоба», который состоится 19 июля 2022 года
«Платенсе»
Команда редко проигрывает во втором этапе чемпионата Аргентины и это позволяет ей находиться в первой половину турнирной таблицы, а именно на восьмом месте. В активе «Платенсе» 14 баллов, а отставание от лидера составляет всего два балла. В домашнем матче с нестабильным соперником от футболистов ждут исключительно победы, которая возможно поднимет клуб на пару позиций.
16 июля «Платенсе» сыграл вничью с «Арсеналом» Саранди (1:1), а 10 числа команда с тем же счетом завершила матч с «Ньюэллс Олд Бойз».
«Сентраль Кордоба»
«Сентраль Кордоба» выиграл всего один матч из последних пяти в чемпионате и переживает не лучшие времена. В активе клуба всего восемь баллов и 21 текущее место, которое вряд ли устраивает руководство и болельщиков. Команда вылетела из кубка страны и теперь может сосредоточиться исключительно на Суперлиге, чтобы исправить ситуацию, которая оставляет желать лучшего.
15 июля «Сентраль Кордоба» уступил на своем поле «Патронато» (1:3), а 10 числа команда сыграла вничью с «Эстудиантесом» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Платенсе» – 1.67
- Ничья – 3.8
- Победит «Сентраль Кордоба» – 5.2
Статистика
- Пять из шести последних матчей «Платенсе» завершились ничейным результатом
- «Сентраль Кордоба» выиграл только три матча из десяти последних на выезде
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Команды в личных встречах очень мало забивают друг другу, и мы предполагаем, что в этот вечер также ничего не изменится.