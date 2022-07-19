«Дандолк» — «Финн Харпс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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19 июля 2022, 16:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Премьер Дивизиона чемпионата Ирландии «Дандолк» — «Финн Харпс», который состоится 22 июля 2022 года.

«Дандолк»

В чемпионате Ирландии «бело-чёрные» опустились со второй строчки турнирной таблицы на третью. После двадцати трёх туров «Дандолк» отстаёт на девять очков от первого места. Команда с начала сезона тридцать два раза поразила ворота своих соперников, пропустив в ответ шестнадцать. В товарищеском матче «бело-чёрные» с разницей в один мяч переиграли североирландский «Ларн». С «Шелбурном» в матче двадцать первого тура разошлись миром. Над «студентами» из «ЮКД» в матче следующего тура «Дандолк» одержал сухую победу, поразив три раза ворота своего соперника. С минимальным счётом «бело-чёрные» уступили «Дроэде». Вильямс забил единственный победный гол в этом поединке уже на первой минуте матча.

В прошлом туре на выезде «Дандолк» раскатал ничью с командой «Сент-Патрикс Атлетик» со счётом 1:1.

«Финн Харпс»

«Финн Харпс» в чемпионате Ирландии занимает девятое место. «Арфы» с начала сезона заработали двенадцать очков, забили девятнадцать голов, пропустили сорок два. В матче двадцатого тура команда проиграла клубу «Слайго Роверс», пропустив от них три мяча. На своём поле, проигрывая в два мяча, «Финн Харпс» сумел свести результат поединка с «Сент-Патриксом» к ничейному. С минимальным счётом «арфы» проиграли «Шемроку». В позапрошлом туре «Финн Харпс» уступил на выезде «Шелбурну».

В двадцать четвёртом туре с «Дерри Сити» на своём поле «арфы» выигрывали после первого тайма со счётом 1:0, но под конец поединка пропустили два мяча и в очередной раз проиграли.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дандолк» – 1.43

Ничья – 4.40

Победит «Финн Харпс» – 7.00

Победит «Дандолк» с форой -1.5 – 2.22

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.85

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.88

Статистика

С февраля месяца «Дандолк» не проигрывает дома в двенадцати матчах подряд.

Безвыигрышная серия «Финн Харпса» насчитывает уже десять игр.

Четыре из пяти последних очных встреч завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

«Шемрок Роверс» впереди «Дандолка» на девять очков. Поединок с «арфами» необходимо рассматривать как хорошую возможность для того, чтобы сократить этот разрыв. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.22 на победу «Дандолка» с форой -1.5. После ничью с «Сент-Патриксом» в прошлом туре необходимо забирать свои три очка у «Финн Харпса».