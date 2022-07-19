«Дандолк» — «Финн Харпс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Премьер Дивизиона чемпионата Ирландии «Дандолк» — «Финн Харпс», который состоится 22 июля 2022 года.
«Дандолк»
В чемпионате Ирландии «бело-чёрные» опустились со второй строчки турнирной таблицы на третью. После двадцати трёх туров «Дандолк» отстаёт на девять очков от первого места. Команда с начала сезона тридцать два раза поразила ворота своих соперников, пропустив в ответ шестнадцать. В товарищеском матче «бело-чёрные» с разницей в один мяч переиграли североирландский «Ларн». С «Шелбурном» в матче двадцать первого тура разошлись миром. Над «студентами» из «ЮКД» в матче следующего тура «Дандолк» одержал сухую победу, поразив три раза ворота своего соперника. С минимальным счётом «бело-чёрные» уступили «Дроэде». Вильямс забил единственный победный гол в этом поединке уже на первой минуте матча.
В прошлом туре на выезде «Дандолк» раскатал ничью с командой «Сент-Патрикс Атлетик» со счётом 1:1.
«Финн Харпс»
«Финн Харпс» в чемпионате Ирландии занимает девятое место. «Арфы» с начала сезона заработали двенадцать очков, забили девятнадцать голов, пропустили сорок два. В матче двадцатого тура команда проиграла клубу «Слайго Роверс», пропустив от них три мяча. На своём поле, проигрывая в два мяча, «Финн Харпс» сумел свести результат поединка с «Сент-Патриксом» к ничейному. С минимальным счётом «арфы» проиграли «Шемроку». В позапрошлом туре «Финн Харпс» уступил на выезде «Шелбурну».
В двадцать четвёртом туре с «Дерри Сити» на своём поле «арфы» выигрывали после первого тайма со счётом 1:0, но под конец поединка пропустили два мяча и в очередной раз проиграли.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Дандолк» – 1.43
- Ничья – 4.40
- Победит «Финн Харпс» – 7.00
- Победит «Дандолк» с форой -1.5 – 2.22
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.85
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.88
Статистика
- С февраля месяца «Дандолк» не проигрывает дома в двенадцати матчах подряд.
- Безвыигрышная серия «Финн Харпса» насчитывает уже десять игр.
- Четыре из пяти последних очных встреч завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».
Прогноз
«Шемрок Роверс» впереди «Дандолка» на девять очков. Поединок с «арфами» необходимо рассматривать как хорошую возможность для того, чтобы сократить этот разрыв. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.22 на победу «Дандолка» с форой -1.5. После ничью с «Сент-Патриксом» в прошлом туре необходимо забирать свои три очка у «Финн Харпса».