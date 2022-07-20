«Шемрок Роверс» — «Дроэда»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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20 июля 2022, 16:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Премьер Дивизиона чемпионата Ирландии «Шемрок Роверс» — «Дроэда», который состоится 23 июля 2022 года.

«Шемрок Роверс»

«Шемрок» занимает первое место в Премьер Дивизионе Ирландии. За двадцать три матча «роверсы» набрали пятьдесят одно очко и опережают ближайшего конкурента на восемь очков. С начала сезона «Шемрок Роверс» поразил ворота соперников тридцать семь раз, пропустив при этом четырнадцать. На выезде в матче девятнадцатого тура «роверсы» с разницей в один мяч выиграли у «Сент-Патрикса». С минимальным счётом одержали победу над «Финн Харпсом» на их поле. В 1/8 квалификационного раунда Лиги чемпионов команда уверенно переиграла в сухую мальтийский клуб «Хибернианс», забив им три гола. В ответном матче команды раскатали нулевую ничью.

В первой четвертьфинальной игре квалификационного раунда Лиги чемпионов «Шемрок Роверс» уступил в гостях со счётом 0:3 болгарскому клубу «Лудогорец».

«Дроэда Юнайтед»

«Дроги» находятся на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата Ирландии. «Дроэда» набрала двадцать пять очков после двадцати трёх матчей. Команда с начала сезона забила двадцать три гола и пропустила тридцать шесть. Проигрывая после первого тайма в матче с «Дерри Сити» на их поле, «Дроэда» сумела собраться и свела результат поединка к ничейному. За двенадцать минут до конца матча илльямс сравнял счёт. Дома команда раскатала нулевую ничью с клубом «Слайго Роверс». Пропустив три мяча, в двадцать втором туре «дроги» уступили в гостях «Сент-Патриксу Атлетик». На своём поле с минимальным счётом «Дроэда» взяла верх над «Дандолком» в матче позапрошлого тура.

Со счётом 0:1 «дроги» проиграли в двадцать четвёртом туре «Богемиансу».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шемрок Роверс» – 1.18

Ничья – 6.20

Победит «Дроэда Юнайтед» – 16.00

Победит «Шемрок Роверс» с форой -2.5 – 2.56

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.71

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.06

Статистика

«Шемрок Роверс» не проигрывает на своём поле с августа месяца прошлого года.

Из десяти гостевых матчей за последнее время «Дроэда» сумела набрать три очка только в одном поединке.

Четыре из пяти последних очных встреч на поле «роверсов» завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

Беспроигрышная домашняя серия «Шемрока» составляет на данный момент двадцать матчей подряд. «Дроэда» последний раз выигрывала «роверсов» на их поле почти восемь лет назад. После проигрыша от болгарской команды со счётом 0:3 «Шемрок» по-спортивному злой приложит максимум усилий, чтобы не оставить «дрогам» никаких шансов. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.56 на победу «Шемрок Роверс» с форой -2.5.