«Волеренга» — «Викинг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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21 июля 2022, 19:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Высшей лиги чемпионата Норвегии «Волеренга» — «Викинг», который состоится 24 июля 2022 года.

«Волеренга»

«Богема» в чемпионате Норвегии поднялась до двенадцатой строчки турнирной таблицы. С начала сезона команда заработала семнадцать очков. За четырнадцать матчей «Волеренга» забила шестнадцать голов и пропустила двадцать два. В 1/32 Кубка Норвегии «Богема» одержала победу над «Брумунддалом». В матче одиннадцатого тура «Волеренга» с минимальным счётом уступила «Одду». В следующем этапе Кубка Норвегии команда проиграла «Будё-Глимту». На своём поле уверенно выиграла в сухую «Кристиансунн» в позапрошлом туре, забив им три мяча.

В четырнадцатом туре в гостях с минимальным счётом 1:0 «Волеренга» взяла верх над «Сарпсборгом 08».

«Викинг»

В Высшей лиге «Викинг» занимает третье место. Команда с начала сезона набрала двадцать восемь очков. На пять очков «викинги» отстают от первого места. «Тёмно-синие» за шестнадцать матчей поразили ворота своих соперников двадцать восемь раз, пропустив девятнадцать в ответ. В 1/32 Кубка Норвегии «викинги» прошли «Хаугесунд» из Дивизиона 2. В матче одиннадцатого тура «тёмно-синие» неожиданно уступили на выезде «Хёугесунну». Проигрывая после первого тайма, «Викинг» сумел свести результат поединка с «Русенборгом» к ничейному. С минимальным счётом «викинги» выиграли на выезде у «Лиллестрёма».

На своём поле в матче четырнадцатого тура, благодаря голу забитому под конец поединка, «Викинг» с разницей в один мяч одержал победу над «Кристиансунном».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Волеренга» – 2.20

Ничья – 3.60

Победит «Викинг» – 2.95

Победит «Волеренга» с форой -1.5 – 3.70

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.59

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.25

Исход «обе забьют — да» – 1.52

Статистика

В пяти матчах из десяти последних «Волеренга» проиграла своим соперникам.

«Викинг» из десяти поединков за последнее время уступил в трёх.

Четыре из пяти последних очных встреч завершились исходом «обе забьют — да».

Прогноз

«Викинги» непредсказуемы в гостях. Могут, как выиграть у «Лиллестрёма», так и проиграть «Хёугесунну». Сложно отдать предпочтение какой-либо одной из этих команд. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.52 на исход «обе забьют — да». Именно этот исход наиболее вероятный в этом поединке, если доверится статистике очных встреч.