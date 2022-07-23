«Сандерфьорд» — «Мольде»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Высшей лиги чемпионата Норвегии «Сандерфьорд» — «Мольде», который состоится 24 июля 2022 года.

«Сандерфьорд»

В Высшей лиге Норвегии «Сандерфьорд» занимает одиннадцатую строчку турнирной таблицы. Команда из города китобоев набрала семнадцать очков с начала сезона. За тринадцать матчей «ребята» из Сандерфьорда пропустили двадцать шесть мячей, забили двадцать три. В одиннадцатом туре «Сандерфьорд» сыграл вничью с «Тромсё». В 1/16 Кубка Норвегии с разницей в один мяч выиграл у команды «Бюосен». В напряжённой борьбе «ребята» проиграли «Сарпсборгу 08» в двенадцатом туре. С «Олесунном» в матче позапрошлого тура на своём поле раскатали ничью.

Пропустив первыми, «Сандерфьорд» сумел не только отыграться в матче с «Йервом», но и выиграть своего соперника. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «ребят».

«Мольде»

«Мольде» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Норвегии. С начала сезона «МФК» набрал тридцать три очка. «Лиллестрём», занимающий второе место, набрал такое же количество очков. За пятнадцать матчей «сине-белые» поразили ворота своих соперников двадцать девять раз, а пропустили тринадцать. В матче двенадцатого тура «Мольде» раскатал нулевую ничью с «Хам-Камом». Дома «сине-белые» разошлись миром с «Йервом». В тринадцатого тура «Мольде» с разгромным счётом одержал победу над «Тромсё». В прошлом туре был повержен «Хёугесунн» с минимальным счётом.

В четвертьфинале квалификационного раунда Лиги чемпионов со счётом 4:1 «Мольде» выиграл шведскую команду «Эльфсборг».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сандерфьорд» – 4.30

Ничья – 4.30

Победит «Мольде» – 1.71

Победит «Мольде» с форой -1.5 – 2.62

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.45

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.62

Статистика

«Сандерфьорд» уступил своим соперникам только в трёх поединках из десяти последних.

С мая месяца «Мольде» не проигрывает в пятнадцати матчах подряд.

Четыре из пяти последних очных встреч завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру»».

Прогноз

«Мольде», несмотря на игру в гостях, имеет гораздо больше шансов на успех в этой матче. Из пятнадцати последних игр «сине-белые» только в двух сыграли вничью, а в остальных взяли верх над своими соперниками. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.62 на победу «Мольде» с форой -1.5. Чтобы удержаться на вершине турнирной таблицы, необходимо набирать три очка в этом поединке. «Лиллестрём» не предоставит возможность расслабиться.