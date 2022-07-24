«Химнасия» – «Ланус» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Химнасия» – «Ланус», который состоится 25 июля 2022 года

«Химнасия»

«Химнасия» не может выиграть в нескольких последних матча, за счет чего утратила лидерские позиции и опустилась вниз на несколько ступенек. На данный момент в активе клуба 15 набранных очков и только текущее восьмое место в турнирной таблице. Немного подправить ситуацию команда может уже в ближайшей встрече с «Ланусом», который не блещет хорошими результатами в последний месяц.

22 июля «Химнасия» уступил «Ривер Плейту» на выезде (0:1), а 16 числа на своем поле разошлась миром с «Колон» (0:0).

«Ланус»

Команда уже опустилась в зону аутсайдеров и вынуждена занимать предпоследнее место в турнирной таблице, чего никак не ожидали руководство и болельщики. «Ланус» давно не выигрывал и перед очередным туром набрал всего шесть очков, опережая последнюю команду Суперлиги всего на один балл. Чтобы изменить ситуацию, тренерскому штабу необходимо вносить коррективы, иначе она может только усугубиться.

21 июля «Ланус» сыграл вничью с «Велес Сарсфилд» (2:2), а 17 числа уступила на выезде «Годой-Крус» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Химнасия» – 2.03

Ничья – 3.25

Победит «Ланус» – 4

Статистика

«Химнасия» уступил только в двух поединках из последних десяти во всех турнирах

«Ланус» проиграл пять последних выездных встреч подряд

«Химнасия» выиграла восемь из десяти домашних матчей за последнее время

«Ланус» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Химнасей» на выезде

Прогноз

Сделать ставку на победу «Химнасии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.03. Статистика личных встреч говорит против хозяев, однако сейчас совершенно другая ситуация в чемпионате и «Ланусу» будет очень сложно зацепиться за очки.