«Фенербахче» – «Динамо» Киев : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Фенербахче» – «Динамо» Киев, который состоится 27 июля 2022 года

«Фенербахче»

«Фенербахче» провел тяжелую игру с «Динамо» Киев на нейтральном поле и смог сохранить свои ворота в неприкосновенности. Теперь коллектив ждет ответная игра на домашнем стадионе, где он приложит все усилия для выхода в следующий раунд. Матч обещает быть интересным и напряженным, так как оба клуба заслуживают выхода в групповой этап Лиги Чемпионов, но в нынешнем сезоне этого не произойдет.

20 июля «Фенербахче» сыграл вничью с «Динамо» Киев (0:0), а 10 числа в товарищеском матче обыграл «Халл» (2:0).

«Динамо» Киев

Киевский клуб не доиграл прошлый сезон в Украине и вынужден был готовиться к новому сезону через товарищеские поединки. Первый матч команда провела на неплохом уровне, но чаша весов немного переклонилась на сторону турецкого коллектива, который ответный матч проведет на своем поле. Ожидаем упорной борьбы до самой последней минуты матча с интересной развязкой.

20 июля «Динамо» Киев сыграло вничью с «Фенербахче» в квалификации Лиги Чемпионов (0:0), а 15 числа уступило в товарищеском матче «Антверпену» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фенербахче» – 1.75

Ничья – 3.7

Победит «Динамо» Киев – 4.8

Статистика

«Фенербахче» не проигрывает 21 матч подряд во всех турнирах

«Динамо» Киев выиграло только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних матчей команд завершились вничью

Прогноз

Сделать ставку на победу «Фенербахче», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Хозяева находятся в более комфортном положении и давно не проигрывают. Прогнозируем победу турецкого клуба в 1-2 мяча.