«Атлетико Гойаниенсе» – «Коринтианс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1658818328

сегодня, 09:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Бразилии «Атлетико Гойаниенсе» – «Коринтианс», который состоится 28 июля 2022 года

«Атлетико Гойаниенсе»

Команда проиграла пять последних матчей в чемпионате Бразилии и находится в кризисе. «Атлетико Гойаниенсе» имеет большие проблемы в Серии А и находится на 18 месте с 17 баллами. У коллектива есть шанс реабилитироваться в кубке страны, однако ему будет противостоять очень серьезный соперник, который параллельно участвует в кубке Либертадорес.

25 июля «Атлетико Гойаниенсе» проиграл «Америка МГ» (0:1), а 21 числа крупно уступил «Атлетико Паранаэнсе» (1:4). Оба матча прошли в рамках чемпионата Бразилии.

«Коринтианс»

«Коринтианс» допускал ошибки в чемпионате Бразилии, однако все еще продолжает пребывать в группе лидеров. Команда идет на втором месте с 35 очками и уступает лидеру «Палмейрасу» четыре пункта. Тренерскому штабу необходимо правильно распределить ресурсы на три турнира, ведь вылет из кубка Бразилии от одного из аутсайдеров чемпионата болельщики не поймут. Предполагаем, что игра будет без большого перевеса гостей, но с небольшим преимуществом.

25 июля «Коринтианс» обыграл на выезде «Атлетико Минейро» (2:1), а 21 числа на своем поле оказался сильнее «Коритибы» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико Гойаниенсе» – 2.78

Ничья – 2.8

Победит «Коринтианс» – 2.98

Статистика

Три последних матча «Коринтианса» завершились исходом «обе забьют»

«Атлетико Гойаниенсе» проиграл шесть из восьми последних матчей во всех турнирах

Десять последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Коринтианс» проиграл только один матч из восьми «Атлетико Гойаниенсе»

Прогноз

Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Исходя из статистики, личные встречи команд не приносят большого количеств мячей, и мы предполагаем, что в этот вечер ничего не изменится.