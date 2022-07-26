«Урал» – «Краснодар» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Урал» – «Краснодар», который состоится 29 июля 2022 года
«Урал»
«Урал» стал одной из двух команд, которая после двух туров еще не набирала очков в новом сезоне. Коллектив повторяет прошлый футбольный год, где также с первых матчей опустилась в зону вылета. Чтобы не допустить полного провала в начале сезона, тренерскому штабу необходимо вносить коррективы и бороться за очки, начиная со следующего матча с «Краснодаром».
23 июля «Урал» крупно проиграл на выезде «Оренбургу» (0:3), а 16 числа уступил ЦСКА (0:2). Оба матча прошли в рамках РПЛ.
«Краснодар»
«Быки» с юга России также стартовали неудачно в новом сезоне и смогли набрать одно очко. Команда занимает текущее 13 место и очень много пропускает, исходя только из двух первых туров РПЛ. Предстоящий матч с таким же неудачником чемпионата дает хорошую возможность более именитому коллективу немного реабилитироваться перед болельщиками и сразу отыграть несколько позиций в турнирной таблице в случае победы.
23 июля «Краснодар» на своем поле был разгромлен «Спартаком» (1:4), а 17 числа не смог переиграть воронежский «Факел» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Урал» – 2.5
- Ничья – 3.45
- Победит «Краснодар» – 2.75
Статистика
- «Урал» не может выиграть уже шесть матчей подряд во всех турнирах
- Пять из семи выездных матчей «Краснодара» завершились исходом «обе забьют»
- Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Краснодар» выиграл три из пяти последних матчей с «Уралом»
Прогноз
Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.98. Обе команды допускают много ошибок в обороне, и мы предполагаем, что очередная личная встреча команд вновь окажется результативной.