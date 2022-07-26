«Урал» – «Краснодар» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Урал» – «Краснодар», который состоится 29 июля 2022 года

«Урал»

«Урал» стал одной из двух команд, которая после двух туров еще не набирала очков в новом сезоне. Коллектив повторяет прошлый футбольный год, где также с первых матчей опустилась в зону вылета. Чтобы не допустить полного провала в начале сезона, тренерскому штабу необходимо вносить коррективы и бороться за очки, начиная со следующего матча с «Краснодаром».

23 июля «Урал» крупно проиграл на выезде «Оренбургу» (0:3), а 16 числа уступил ЦСКА (0:2). Оба матча прошли в рамках РПЛ .

«Краснодар»

«Быки» с юга России также стартовали неудачно в новом сезоне и смогли набрать одно очко. Команда занимает текущее 13 место и очень много пропускает, исходя только из двух первых туров РПЛ . Предстоящий матч с таким же неудачником чемпионата дает хорошую возможность более именитому коллективу немного реабилитироваться перед болельщиками и сразу отыграть несколько позиций в турнирной таблице в случае победы.

23 июля «Краснодар» на своем поле был разгромлен «Спартаком» (1:4), а 17 числа не смог переиграть воронежский «Факел» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Урал» – 2.5

Ничья – 3.45

Победит «Краснодар» – 2.75

Статистика

«Урал» не может выиграть уже шесть матчей подряд во всех турнирах

Пять из семи выездных матчей «Краснодара» завершились исходом «обе забьют»

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Краснодар» выиграл три из пяти последних матчей с «Уралом»

Прогноз

Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.98. Обе команды допускают много ошибок в обороне, и мы предполагаем, что очередная личная встреча команд вновь окажется результативной.