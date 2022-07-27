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«Ротерхэм» – «Суонси» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 15:18
«Ротерхэм» – «Суонси» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Ротерхэм» – «Суонси», который состоится 30 июля 2022 года

«Ротерхэм»

«Ротерхэм» пришел в Чемпионшип из низшего дивизиона, что стало необыкновенным успехом для этого скромного клуба. Теперь футболистам придется работать в два раза больше, а главной целью является сохранить место в турнирной таблице на следующий год. Коллектив играет на своем поле, поэтому стоит ожидать полный стадион заинтригованных болельщиков, которые несколько лет не видели свою команду в турнире рангом выше.

23 июля «Ротерхэм» обыграл в товарищеском матче «Крю» (2:1), а 19 числа команда разошлась миром с «Донкастером» (2:2).

«Суонси»

Клуб из Уэльса давно не радовал болельщиков стабильными результатами и шансов на повышение в классе у него в этом сезоне также немного. Чтобы навязать борьбу за самые высокие места «Суонси» обязан хорошо стартовать в первых турах Чемпионшипа, и для этого есть хорошая возможность в матче с новичком второй по силе лиги Англии. Матч обещает быть интересным и возможно хранить интригу до самого финального свистка.

23 июля «Суонси» обыграл «Чарльтон» (2:1), а 16 числа оказался сильнее «Бристоль Роверс» (3:2). Оба матча команды были товарищескими.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ротерхэм» – 2.9
  • Ничья – 3.45
  • Победит «Суонси» – 2.4

Статистика

  • «Ротерхэм» не знает поражений уже десять матчей подряд во всех турнирах
  • «Суонси» проиграл лишь в трех выездных матчах из десяти последних
  • Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • Пять последних матчей команд завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Ротерхэма», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.9. Команда вернулась после нескольких лет отсутствия в Чемпионшип и ее в первом матче будет поддерживать весь стадион. Прогнозируем минимальный успех «Ротерхэма».

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сегодня в 15:47
Фаворит матча Суонси
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