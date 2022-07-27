«Ротерхэм» – «Суонси» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Ротерхэм» – «Суонси», который состоится 30 июля 2022 года
«Ротерхэм»
«Ротерхэм» пришел в Чемпионшип из низшего дивизиона, что стало необыкновенным успехом для этого скромного клуба. Теперь футболистам придется работать в два раза больше, а главной целью является сохранить место в турнирной таблице на следующий год. Коллектив играет на своем поле, поэтому стоит ожидать полный стадион заинтригованных болельщиков, которые несколько лет не видели свою команду в турнире рангом выше.
23 июля «Ротерхэм» обыграл в товарищеском матче «Крю» (2:1), а 19 числа команда разошлась миром с «Донкастером» (2:2).
«Суонси»
Клуб из Уэльса давно не радовал болельщиков стабильными результатами и шансов на повышение в классе у него в этом сезоне также немного. Чтобы навязать борьбу за самые высокие места «Суонси» обязан хорошо стартовать в первых турах Чемпионшипа, и для этого есть хорошая возможность в матче с новичком второй по силе лиги Англии. Матч обещает быть интересным и возможно хранить интригу до самого финального свистка.
23 июля «Суонси» обыграл «Чарльтон» (2:1), а 16 числа оказался сильнее «Бристоль Роверс» (3:2). Оба матча команды были товарищескими.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ротерхэм» – 2.9
- Ничья – 3.45
- Победит «Суонси» – 2.4
Статистика
- «Ротерхэм» не знает поражений уже десять матчей подряд во всех турнирах
- «Суонси» проиграл лишь в трех выездных матчах из десяти последних
- Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- Пять последних матчей команд завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на победу «Ротерхэма», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.9. Команда вернулась после нескольких лет отсутствия в Чемпионшип и ее в первом матче будет поддерживать весь стадион. Прогнозируем минимальный успех «Ротерхэма».