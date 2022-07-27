«Ротерхэм» – «Суонси» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Ротерхэм» – «Суонси», который состоится 30 июля 2022 года

«Ротерхэм»

«Ротерхэм» пришел в Чемпионшип из низшего дивизиона, что стало необыкновенным успехом для этого скромного клуба. Теперь футболистам придется работать в два раза больше, а главной целью является сохранить место в турнирной таблице на следующий год. Коллектив играет на своем поле, поэтому стоит ожидать полный стадион заинтригованных болельщиков, которые несколько лет не видели свою команду в турнире рангом выше.

23 июля «Ротерхэм» обыграл в товарищеском матче «Крю» (2:1), а 19 числа команда разошлась миром с «Донкастером» (2:2).

«Суонси»

Клуб из Уэльса давно не радовал болельщиков стабильными результатами и шансов на повышение в классе у него в этом сезоне также немного. Чтобы навязать борьбу за самые высокие места «Суонси» обязан хорошо стартовать в первых турах Чемпионшипа, и для этого есть хорошая возможность в матче с новичком второй по силе лиги Англии. Матч обещает быть интересным и возможно хранить интригу до самого финального свистка.

23 июля «Суонси» обыграл «Чарльтон» (2:1), а 16 числа оказался сильнее «Бристоль Роверс» (3:2). Оба матча команды были товарищескими.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ротерхэм» – 2.9

Ничья – 3.45

Победит «Суонси» – 2.4

Статистика

«Ротерхэм» не знает поражений уже десять матчей подряд во всех турнирах

«Суонси» проиграл лишь в трех выездных матчах из десяти последних

Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Пять последних матчей команд завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Ротерхэма», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.9. Команда вернулась после нескольких лет отсутствия в Чемпионшип и ее в первом матче будет поддерживать весь стадион. Прогнозируем минимальный успех «Ротерхэма».