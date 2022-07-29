«Тромсё» — «Сандерфьорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 17:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Высшей лиги чемпионата Норвегии «Тромсё» — «Сандерфьорд», который состоится 30 июля 2022 года.

«Тромсё»

«Тромсё» находится на четырнадцатом месте в чемпионате Норвегии. Команда набрала на данный момент тринадцать очков. «Парни» поразили ворота своих соперников шестнадцать раз с начала сезона, пропустив при этом двадцать шесть мячей. Гол, забитый Нильсэном под конец поединка, помог избежать команде поражение в игре с «Хёугесунном». Игра завершилась ничейным результатом (1:1). В 1/32 Кубка Норвегии «парни» выиграли с большим счётом «Шервёй». В гостях «Тромсё» сыграл вничью с «Сандерфьордом». «Мольде» с разгромным счётом одержал победу над «парнями».

В сухую со счётом 0:3 «Тромсё» проиграл на выезде «Русенборгу».

«Сандерфьорд»

Команда из города китобоев занимает восьмую строчку турнирной таблицы Высшей лиги Норвегии. С начала сезона «Сандерфьорд» набрал двадцать очков. За пятнадцать матчей «ребята» из Сандерфьорда забили двадцать семь мячей, пропустив при этом двадцать девять. «Сандерфьорд» в один мяч проиграл в матче двенадцатого тура «Сарпсборгу 08». Поединок подарил болельщикам семь голов. Дома в игре следующего тура с «Олесунном» команда разошлась миром. На выезде «ребята» взяли верх над «Йервом». Открыв счёт первым в игре с «Мольде» в матче позапрошлого тура, «Сандерфьорд» уступил сопернику.

Со счётом 2:0 «ребята» одолели на своём поле «Кристиансунн».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тромсё» – 1.92

Ничья – 3.60

Победит «Сандерфьорд» – 3.85

Победит «Сандерфьорд» с форой -1.5 – 3.20

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.78

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.04

Статистика

Только в трёх поединках из десяти последних «Тромсё» выиграл своих соперников.

«Сандерфьорд» уступил в двух матчах из десяти за последнее время.

Четыре из пяти очных встреч завершились исходом «обе забьют — да».

Прогноз

С 2018 года «Тромсё» не выигрывает у «Сандерфьорда». Из пяти последних гостевых матчей «ребята» обыграли своих соперников в четырёх поединках. В прошлом году на выезде они уже забирали свои три очка в игре с «Тромсё». Компания Pinnacle на победу «Сандерфьорда» предлагает коэффициент 3.85.