«Серкль Брюгге» – «Андерлехт» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Бельгии «Серкль Брюгге» – «Андерлехт», который состоится 30 июля 2022 года
«Серкль Брюгге»
Команда провела неплохой прошлый сезон и большую его часть находилась в середине турнирной таблицы. Новый футбольный год «Серкль Брюгге» начал неудачно, а во втором туре сыграет против одного из самых известных клубов своей страны. Главной задачей коллектива на этот поединок является как минимум не проиграть, а по возможности порадовать своих болельщиков полноценными тремя баллами.
24 июля «Серкль Брюгге» проиграл на выезде «Вестерло» в чемпионате (0:2), а девятого числа сыграл вничью в товарищеском матче с «Ниццей» (1:1).
«Андерлехт»
«Андерлехт» пытается вернуть себе признание в Бельгии, ведь в последние годы команда не боролась за чемпионство. Свой новый путь к вершине команда начала с победы и теперь постарается закрепить свое положение в выездном матче с «Серкль Брюгге», с которым на выезде не так легко играть. Поединок привлекает множество взглядов и будет интересным для любого болельщика, независимо от его предпочтений.
24 июля «Андерлехт» обыграл на своем поле «Остенде» в первом туре чемпионата, а 16 числа крупно обыграл «Лион» в товарищеском поединке.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Серкль Брюгге» – 3.7
- Ничья – 3.6
- Победит «Андерлехт» – 2
Статистика
- «Андерлехт» выиграл шесть из семи последних матчей во всех турнирах
- Четыре из шести последних встреч «Серкль Брюгге» закончились ничейным результатом
- «Андерлехт» выиграл три из пяти последних поединков с «Серкль Брюгге»
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на победу «Андерлехта», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. «Серкль Брюгге» не очень удачно выступал в межсезонье и начал турнир с поражения. Предполагаем, что мотивированный «Андерлехт» в этот вечер окажется сильнее в 1-2 мяча.