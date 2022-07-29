«Серкль Брюгге» – «Андерлехт» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Бельгии «Серкль Брюгге» – «Андерлехт», который состоится 30 июля 2022 года

«Серкль Брюгге»

Команда провела неплохой прошлый сезон и большую его часть находилась в середине турнирной таблицы. Новый футбольный год «Серкль Брюгге» начал неудачно, а во втором туре сыграет против одного из самых известных клубов своей страны. Главной задачей коллектива на этот поединок является как минимум не проиграть, а по возможности порадовать своих болельщиков полноценными тремя баллами.

24 июля «Серкль Брюгге» проиграл на выезде «Вестерло» в чемпионате (0:2), а девятого числа сыграл вничью в товарищеском матче с «Ниццей» (1:1).

«Андерлехт»

«Андерлехт» пытается вернуть себе признание в Бельгии, ведь в последние годы команда не боролась за чемпионство. Свой новый путь к вершине команда начала с победы и теперь постарается закрепить свое положение в выездном матче с «Серкль Брюгге», с которым на выезде не так легко играть. Поединок привлекает множество взглядов и будет интересным для любого болельщика, независимо от его предпочтений.

24 июля «Андерлехт» обыграл на своем поле «Остенде» в первом туре чемпионата, а 16 числа крупно обыграл «Лион» в товарищеском поединке.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Серкль Брюгге» – 3.7

Ничья – 3.6

Победит «Андерлехт» – 2

Статистика

«Андерлехт» выиграл шесть из семи последних матчей во всех турнирах

Четыре из шести последних встреч «Серкль Брюгге» закончились ничейным результатом

«Андерлехт» выиграл три из пяти последних поединков с «Серкль Брюгге»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Андерлехта», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. «Серкль Брюгге» не очень удачно выступал в межсезонье и начал турнир с поражения. Предполагаем, что мотивированный «Андерлехт» в этот вечер окажется сильнее в 1-2 мяча.