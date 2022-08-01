«Карабах» –«Ференцварош» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Карабах» –«Ференцварош», который состоится 03 августа 2022 года
«Карабах»
Азербайджанский коллектив стартовал с самого первого этапа квалификации Лиги Чемпионов и уже дошел до полуфинала. Здесь их ждет «Ференцварош», который имел проблемы в прошлом раунде. На своем поле у хозяев будет хороший шанс добиться преимущества перед ответной встречей и ехать в Венгрию более уверенными в себе. Чемпионат Азербайджана еще не начался, поэтому на данный момент все официальные матчи команда провела в Лиге Чемпионов.
27 июля «Карабах» в дополнительное время сыграл с «Цюрихом» (2:2) и прошел дальше, а первый матч команд прошел 19 числа, где команда одержала победу (3:2).
«Ференцварош»
После первого матча прошлого раунда Лиги Чемпионов, многие списывали со счетов «Ференцварош», однако команда смогла пробиться в следующую стадию и намерена выйти в группу Лиги Чемпионов. Клуб обладает рядом качественных и опытных исполнителей и постарается больше не допускать ошибок в обороне, сохранив нервы своим болельщикам. Матч обещает быть интересным и напряженным до самого финального свистка.
31 июля «Ференцварош» обыграл «Пушкаш Академи» (1:0), а 27 числа крупно обыграл «Слован» Братислава в ответном матче Лиги Чемпионов (4:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Карабах» – 2.1
- Ничья – 3.3
- Победит «Ференцварош» – 3.65
Статистика
- «Карабах» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах
- Пять из семи последних матчей «Ференцвароша» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Карабах» одержал победы в семи последних домашних встречах
- Венгерский клуб выиграл восемь из десяти выездных матчей за последнее время
Прогноз
Сделать ставку на победу «Ференцвароша», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.65. Команда обрела уверенность в собственных силах после крайнего матча в Лиги Чемпионов и мы предполагаем, что и здесь добьется выездной победы.