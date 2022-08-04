«Фулхэм» — «Ливерпуль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 20:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Фулхэм» — «Ливерпуль», который состоится 6 августа 2022 года.

«Фулхэм»

«Дачники» вернулись в Премьер-лигу после удачного сезона в Чемпионшипе, где они заняли первое место. За прошлый сезон «Фулхэм» забил сто шесть голов в ворота своих соперников. Перед новым сезоном команда провела четыре товарищеских матча. Итальянскую «Ниццу» с разницей в пару мячей «дачники» обыграли. С разгромным счётом португальской «Бенфике» уступили. На пять забитых голов от соперника «Фулхэм» ответил только одним. К двадцать четвёртой минуте матча «дачники» забили три гола «Эшторилу», чего оказалось вполне достаточным для уверенной победы над португальским клубом.

На прошлых выходных «Фулхэм» разошёлся миром с «Вильярреалом» со счётом 1:1. В 27-ом туре позапрошлого сезона «дачники» уже выигрывали «Ливерпуль». На стадионе «Энфилд» они с минимальным счётом взяли верх над соперником.

«Ливерпуль»

«Красные» по итогам прошлого сезона уступили всего лишь одно очко «Манчестеру Сити», оформившему восьмое чемпионство в своей истории. После проигрыша в финальном матче Лиги чемпионов команда взяла реванш у «небесно-голубых», выиграв их в финале Суперкубка Англии. Из пяти товарищеских матчей «красные» выиграли своих оппонентов только в двух. Команда пропустила четыре безответных гола от « МЮ ». Взяла верх над клубом «Кристал Пэлас». С разгромным счётом «Ливерпуль» одержал победу над «Лейпцигом». «Зальцбургу» с минимальным счётом «красные» уступили.

В прошлое воскресенье «Ливерпуль» проиграл французскому клубу «Страсбург» (0:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фулхэм» – 10.00

Ничья – 6.20

Победит «Ливерпуль» – 1.28

Исход поединка «обе забьют — да» – 1.97

Победит «Ливерпуль» с форой -1.5 – 1.74

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.50

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.54

Статистика

На своём поле «Фулхэм» уступил в трёх поединках из десяти последних.

Из десяти матчей за последнее время «Ливерпуль» проиграл в четырёх.

Только в трёх очных встречах из десяти последних «дачники» обыгрывали «красных».

Прогноз

У «Фулхэма» получалось уже выигрывать «Ливерпуль». Проиграть им во втором матче подряд «красные» себе не позволят, но и выиграть после не убедительных результатов в товарищеских матчах они тоже не смогут. Компания Pinnacle на ничью в данном поединке предлагает коэффициент 6.20. Небольшая сенсация?- вполне возможно.