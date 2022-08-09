«Мидтьюлланд» – «Бенфика» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1660033696

сегодня, 11:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Мидтьюлланд» – «Бенфика», который состоится 09 августа 2022 года

«Мидтьюлланд»

Датский клуб крупно проиграл первый матч, как и прогнозировали многие эксперты. В поединке с «Бенфикой» было видно, что команда совершенно разного уровня поэтому надеяться на чудо во втором поединке вряд ли стоит. В чемпионате Дании «Мидтьюлланд» после четырех туров идет только на восьмом месте с пятью очками. Ответная встреча вероятнее всего послужит для хозяев источником опыта, который пойдет футболистам на пользу.

5 августа «Мидтьюлланд» сыграл вничью с «Лонгбю» в чемпионате (3:3), а второго числа крупно уступил «Бенфике» (1:4) в Лиге Чемпионов.

«Бенфика»

Бронзовый призер чемпионата Португалии уже в первом матче практически обеспечил себе выход в финал квалификации и теперь в Дании необходимо довести дело до конца. «Орлы» находятся в хорошей физической форме, о чем говорит серия побед из нескольких поединков в различных турнирах. Тем не менее, совсем расслабляться «Бенфике» в этом матче никак нельзя, ведь в футболе случается всякое.

5 августа «Бенфика» разгромила «Ароку» в чемпионате Португалии (4:0), а второго числа деклассировала «Мидтьюлланд» (4:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мидтьюлланд» – 4.5

Ничья – 4.2

Победит «Бенфика» – 1.7

Статистика

Десять последних матчей «Мидтьюлланда» завершились исходом «обе забьют»

«Бенфика» выиграла девять из десяти последних матчей во всех турнирах

Клуб из Дании забивал в девяти из последних десяти домашних матчей во всех турнирах

«Бенфика» забивает не меньше трех голов за игру в последних шести матчах

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.2. «Бенфика» нет смысла идти вперед и открывать свободные зоны сопернику, а датский клуб напротив будет бороться при родных трибунах. Прогнозируем результативную ничью.