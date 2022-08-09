ПСВ – «Монако» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов ПСВ – «Монако», который состоится 09 августа 2022 года

ПСВ

ПСВ провел хороший поединок в Монако и смог добиться ничьей, что дает клубу неплохие шансы на общий успех в противостоянии. В чемпионате Нидерландов клуб выиграл первый тур, а также одержал победу в Суперкубке страны над «Аяксом» (5:3). Команда находится в хорошем расположении духа и имеет все шансы, чтобы пройти сложного соперника при условии дисциплины на футбольном поле.

6 августа « ПСВ » обыграл «Эммен» в чемпионате Нидерландов (4:1), а второго числа разошелся миром с «Монако» в Лиге Чемпионов (1:1).

«Монако»

«Монако» уже допустил осечку в прошлом сезоне квалификации Лиги Чемпионов и второй невыход в группу подряд может обернуться для команды серьезной критикой. На днях команда стартовала в чемпионате Франции со сложной, но заслуженной победы, а уже в ближайшее время ей придется бороться на выезде за выход в финал квалификации. Игру можно смело называть центральным матчем игрового дня.

6 августа «Монако» обыграл на выезде «Страсбур» в чемпионате Франции (2:1), а второго августа сыграл вничью с ПСВ (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит ПСВ – 2.35

– 2.35 Ничья – 3.75

Победит «Монако» – 3

Статистика

Восемь из десяти последних матчей «Монако» завершились исходом «обе забьют»

ПСВ выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах «Монако» не проигрывает ПСВ уже пять матчей подряд

уже пять матчей подряд Шест из девяти встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. Матч обещает быть очень равным и сложным. Никто из команд не будет рисковать, поэтому самым вероятным исходом станет малое количество забитых мячей.