ПСВ – «Монако» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов ПСВ – «Монако», который состоится 09 августа 2022 года
ПСВ
ПСВ провел хороший поединок в Монако и смог добиться ничьей, что дает клубу неплохие шансы на общий успех в противостоянии. В чемпионате Нидерландов клуб выиграл первый тур, а также одержал победу в Суперкубке страны над «Аяксом» (5:3). Команда находится в хорошем расположении духа и имеет все шансы, чтобы пройти сложного соперника при условии дисциплины на футбольном поле.
6 августа «ПСВ» обыграл «Эммен» в чемпионате Нидерландов (4:1), а второго числа разошелся миром с «Монако» в Лиге Чемпионов (1:1).
«Монако»
«Монако» уже допустил осечку в прошлом сезоне квалификации Лиги Чемпионов и второй невыход в группу подряд может обернуться для команды серьезной критикой. На днях команда стартовала в чемпионате Франции со сложной, но заслуженной победы, а уже в ближайшее время ей придется бороться на выезде за выход в финал квалификации. Игру можно смело называть центральным матчем игрового дня.
6 августа «Монако» обыграл на выезде «Страсбур» в чемпионате Франции (2:1), а второго августа сыграл вничью с ПСВ (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит ПСВ – 2.35
- Ничья – 3.75
- Победит «Монако» – 3
Статистика
- Восемь из десяти последних матчей «Монако» завершились исходом «обе забьют»
- ПСВ выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Монако» не проигрывает ПСВ уже пять матчей подряд
- Шест из девяти встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. Матч обещает быть очень равным и сложным. Никто из команд не будет рисковать, поэтому самым вероятным исходом станет малое количество забитых мячей.