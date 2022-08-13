«Сампдория» – «Аталанта» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 09:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Сампдория» – «Аталанта», который состоится 13 августа 2022 года

«Сампдория»

«Сампдория» разочаровала болельщиков своими выступлениями в прошлом сезоне, ведь кроме как заранее сохранив место в Серии А, команда не добилась более высоких результатов. В нынешнем футбольном году большинство экспертов также не ставят на клуб, а поэтому вероятнее всего он будет середняком чемпионата, изредка отбирая очки у более маститых соперников.

5 августа «Сампдория» минимально обыграла «Реджину» в кубке Италии (1:0), а 30 числа в товарищеском матче разошлась миром с «Бешикташем» (1:1).

«Аталанта»

Клуб из Бергамо провалил прошлый сезон и занял лишь восьмое место оставшись без еврокубков на этот год. Тем не менее, это может пойти на пользу «Аталанте» и позволить сосредоточиться на чемпионате, чтобы претендовать на место в первой четверке с последующим попаданием в Лигу Чемпионов. Чтобы осуществит свои планы, команде желательно начинать побеждать уже с первого тура.

6 августа «Аталанта» проиграла в товарищеском матче «Валенсии» (1:2), а 29 июля уступила и «Ньюкасл Юнайтед» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сампдория» – 4.5

Ничья – 3.9

Победит «Аталанта» – 1.75

Статистика

«Аталанта» проиграла четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

«Сампдория» не проигрывает на своем стадионе уже четыре матча подряд

Команда из Бергамо выиграла четыре из пяти последних матчей у «Сампдории»

Четыре из шести поединков между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Сампдории», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.5. Когда от «Аталанты» ждут побед, в последнее время это часто заканчивается провалом. Так и в этом раз, мы предполагаем, что небольшая сенсация случится уже в первом туре.