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«Днепр-1» – АЕК : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 11:03
«Днепр-1» – АЕК : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Днепр-1» – АЕК, который состоится 18 августа 2022 года

«Днепр-1»

Украинская команда является абсолютным дебютантом еврокубков и смогла квалифицироваться в Лигу Европы за счет занятого третьего места в досрочно законченном чемпионате Украины. Чтобы сразу выйти в групповую стадию коллективу необходимо обыграть соперника из Кипра АЕК Ларнака. Матч обещает быть интересным, хоть и пройдет на нейтральном стадионе, лишив номинальных хозяев поддержки своих болельщиков.

2 августа «Днепр-1» в товарищеском матче обыграл «Белтинцы» (2:0), а 22 июля разошелся миром с «Аль-Наср» (2:0).

АЕК

АЕК начал свой пусть с квалификации Лиги Чемпионов, но вылетел в первом же раунде, в котором принимал участие. Коллектив затем прошел «Партизан» уже в квалификации Лиги Европы и сейчас может пробиться в групповой турнир если пройдет «Днепр-1», который с декабря прошлого года не провел ни одного официально поединка, что является преимуществом для гостей.

4 августа АЕК Ларнака обыграл на своем поле «Партизан» (2:1), а 11 числа смог удержать ничью в ответном матче (2:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Днепр-1» – 2.6
  • Ничья – 3.35
  • Победит АЕК – 2.75

Статистика

  • «Днепр-1» проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах
  • Четыре последние матча АЕК на выезде завершились ничейными результатами
  • Восемь из десяти последних матчей АЕК завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу АЕК, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.75. Команда играет в интересный футбол и достаточно забивает, поэтому мы предполагаем что гости смогут добиться минимальной победы.

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neb4u4kn28jc
neb4u4kn28jc
сегодня в 11:05
Фаворит матча Днепр-1
Гость
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