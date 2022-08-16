«Днепр-1» – АЕК : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Днепр-1» – АЕК, который состоится 18 августа 2022 года
«Днепр-1»
Украинская команда является абсолютным дебютантом еврокубков и смогла квалифицироваться в Лигу Европы за счет занятого третьего места в досрочно законченном чемпионате Украины. Чтобы сразу выйти в групповую стадию коллективу необходимо обыграть соперника из Кипра АЕК Ларнака. Матч обещает быть интересным, хоть и пройдет на нейтральном стадионе, лишив номинальных хозяев поддержки своих болельщиков.
2 августа «Днепр-1» в товарищеском матче обыграл «Белтинцы» (2:0), а 22 июля разошелся миром с «Аль-Наср» (2:0).
АЕК
АЕК начал свой пусть с квалификации Лиги Чемпионов, но вылетел в первом же раунде, в котором принимал участие. Коллектив затем прошел «Партизан» уже в квалификации Лиги Европы и сейчас может пробиться в групповой турнир если пройдет «Днепр-1», который с декабря прошлого года не провел ни одного официально поединка, что является преимуществом для гостей.
4 августа АЕК Ларнака обыграл на своем поле «Партизан» (2:1), а 11 числа смог удержать ничью в ответном матче (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Днепр-1» – 2.6
- Ничья – 3.35
- Победит АЕК – 2.75
Статистика
- «Днепр-1» проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах
- Четыре последние матча АЕК на выезде завершились ничейными результатами
- Восемь из десяти последних матчей АЕК завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Сделать ставку на победу АЕК, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.75. Команда играет в интересный футбол и достаточно забивает, поэтому мы предполагаем что гости смогут добиться минимальной победы.