«Днепр-1» – АЕК : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 11:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Днепр-1» – АЕК , который состоится 18 августа 2022 года

«Днепр-1»

Украинская команда является абсолютным дебютантом еврокубков и смогла квалифицироваться в Лигу Европы за счет занятого третьего места в досрочно законченном чемпионате Украины. Чтобы сразу выйти в групповую стадию коллективу необходимо обыграть соперника из Кипра АЕК Ларнака. Матч обещает быть интересным, хоть и пройдет на нейтральном стадионе, лишив номинальных хозяев поддержки своих болельщиков.

2 августа «Днепр-1» в товарищеском матче обыграл «Белтинцы» (2:0), а 22 июля разошелся миром с «Аль-Наср» (2:0).

АЕК

АЕК начал свой пусть с квалификации Лиги Чемпионов, но вылетел в первом же раунде, в котором принимал участие. Коллектив затем прошел «Партизан» уже в квалификации Лиги Европы и сейчас может пробиться в групповой турнир если пройдет «Днепр-1», который с декабря прошлого года не провел ни одного официально поединка, что является преимуществом для гостей.

4 августа АЕК Ларнака обыграл на своем поле «Партизан» (2:1), а 11 числа смог удержать ничью в ответном матче (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Днепр-1» – 2.6

Ничья – 3.35

Победит АЕК – 2.75

Статистика

«Днепр-1» проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах

Четыре последние матча АЕК на выезде завершились ничейными результатами

на выезде завершились ничейными результатами Восемь из десяти последних матчей АЕК завершились исходом «обе забьют»

Прогноз