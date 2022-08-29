«Кристал Пэлас» — «Брентфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Брентфорд», который состоится 30 августа 2022 года

«Кристал Пэлас»

После четырёх туров «Кристал Пэлас» занимает двенадцатую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии. С начала нового сезона «орлы» пропустили восемь голов, забили шесть. В матче первого тура на своём поле команда всухую проиграла лондонскому «Арсеналу», пропустив от них пару мячей. Ничьёй завершилась выездная игра с «Ливерпулем». В домашней игре «стекольщики» на гол от «Астон Виллы» ответили тремя. В 1/32 Кубка английской лиги «Кристал Пэлас» одержал победу над «Оксфорд Юнайтед».

На прошлых выходных в матче прошлого тура «орлы», ведя после первого тайма в два мяча, уступили на выезде «Манчестеру Сити» (2:4).

«Брентфорд»

«Пчёлы» расположились на две строчки выше в турнирной таблице, чем «стекольщики». При шести пропущенных голах у команды девять забитых. Уступая в два гола, в матче первого тура «Брентфорд» сумел свести исход поединка к ничейному результату. Всухую «пчёлы» обыграли дома «Манчестер Юнайтед», заставив их вратаря четыре раза доставать мяч из сетки своих ворот. Все четыре гола были забиты за первый тайм. Пропустив на девяностой минуте, «Брентфорд» уступил с разницей в один мяч «Фулхэму» в гостях. В 1/32 Кубка английской лиги «пчёлы» взяли верх над «Колчестер Юнайтед».

Со счётом 1:1 завершилась встреча с «Эвертоном» в прошлом туре.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кристал Пэлас» – 2.14

Ничья – 3.50

Победит «Брентфорд» – 3.50

Победит «Кристал Пэлас» с форой -1.5 – 3.80

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.04

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.81

Статистика

«Кристал Пэлас» проиграл в трёх поединках из десяти последних

За аналогичный период «пчёлы» уступили в двух матчах

Четыре матча из пяти очных встреч завершились ничейным исходом.

Прогноз

«Брентфорд» сумел обыграть «красных дьяволов», не пропусти от них ни одного мяча. Команда вполне может побороться за три очка в выездном матче с «орлами». Компания Pinnacle на победу «Брентфорда» предлагает коэффициент 3.50. «Орлы» ни разу в своей истории не выигрывали «пчёл».