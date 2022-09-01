«Байер» — «Фрайбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1662063186

вчера, 23:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Байер» — «Фрайбург», который состоится 3 сентября 2022 года

«Байер»

Тринадцатое место занимает леверкузенская команда на данный момент в чемпионате Германии. Четыре гола «Байер» сумел забить в ворота своих соперников за четыре тура, пропустил шесть. На выезде, пропустив один гол, «фармацевты» уступили дортмундской «Боруссии» в игре первого тура. Дома в игре следующего тура «львы» с минимальной разницей проиграли «Аугсбургу». Не забив ни одного мяча, на своём поле «Байер» был повержен «Хоффенхаймом». «Сине-белые» заставили вратаря «фармацевтов» три раза доставать мяч из сетки своих ворот.

На прошлых выходных в гостях со счётом 3:0 «львы» одержали победу над «Майнцом».

«Фрайбург»

«Красно-белые» находятся на третьей строчке турнирной таблицы Бундеслиги, уступая первому месту всего лишь одно очко. Команда после четырёх туров пропустила три мяча, забила семь. Первый матч нового сезона ознаменовался эффектной победой. Всухую, поразив ворота соперника четыре раза, «бразильцы из Брайсгау» взяли верх над «Аугсбургом» на их поле. Выигрывая после первого тайма на своём поле в игре с дортмундской «Боруссией», «Фрайбург» пропустил три мяча от оппонента и проиграл. На выезде с минимальным счётом «красно-белые» одержали победу над «Штутгартом».

Со счётом 1:0 в пользу «Фрайбурга» завершилась встреча с «Бохумом» в рамках матча четвёртого тура.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Байер» – 1.93

Ничья – 3.90

Победит «Фрайбург» – 3.80

Победит «Байер» с форой -1.5 – 3.10

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.55

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.41

Статистика

В четырёх поединках из десяти последних «Байер» выиграл

«Фрайбург» за аналогичный период в семи встречах взял верх над своими соперниками

Исходом «тотал больше 2.5 голов за игру» завершились четыре матча из пяти последних очных встреч.

Прогноз

У «красно-белых» есть все шансы догнать «Баварию». В прошлом году «бразильцы из Брайсгау» уже обыгрывали «фармацевтов» на их поле. Смогут взять три очка и в предстоящем поединке. Компания Pinnacle на победу «Фрайбурга» предлагает коэффициент 3.80.